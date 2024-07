Bologna: strappa la catenina d’oro a un giovane sull’autobus e fugge. E’ subito arrestato

Nella mattinata del 14 luglio, durante un servizio congiunto di controllo del territorio in zona Bolognina, una pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e personale dell’Esercito Italiano, ha tratto in arresto un cittadino marocchino del ’97, già gravato da pregiudizi di polizia, resosi responsabile di un furto con strappo commesso sull’autobus, linea 11, direzione stazione.

Nel transitare lungo via Matteotti, infatti, gli operatori notavano due soggetti correre e imboccare via Zampieri; in particolare, uno dei due veniva indicato da una decina di passanti come l’autore di un furto, consumatosi pochi minuti prima, e l’altro come la vittima. Gli agenti e i militari, quindi, prontamente si mettevano all’inseguimento dei soggetti, sino in via Serra dove il cittadino marocchino tentava, senza riuscirci, di nascondersi dietro un’auto in sosta; qui l’uomo veniva subito fermato, grazie anche all’ausilio della vittima che ha sbarrato una delle vie di fuga. Il reo, dopo aver tentato goffamente di disfarsi della catenina d’oro, veniva tratto in arresto e la refurtiva (dal valore di circa 1400 euro) veniva recuperata e riconsegnata al proprietario; il marocchino, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello con lama di circa 10 cm.

La vittima, un ragazzo italiano del 2000, raccontava agli operatori di trovarsi sull’autobus in direzione stazione e, una volta giunto all’altezza di via Matteotti, veniva raggiunto alle spalle da un uomo che gli strappava con violenza la catenina che aveva al collo per poi scendere dall’autobus e darsi alla fuga, motivo per cui decideva di inseguirlo attenzionando dei passanti e gli operatori di polizia che si trovavano in zona.

Risultato questo che dimostra ancora una volta l’efficienza di questa tipologia di servizi predisposti da diversi mesi dalla Questura di Bologna, in cui militari e personale della Polizia di Stato si coordinano e cooperano tra di loro, presidiando in maniera capillare determinate aree del città (tra cui Zona Bolognina, Zona Universitaria e Zona Stazione-Piazza XX Settembre) nel perseguimento di un unico obiettivo: prevenire e reprimere la commissione di reati e salvaguardare la sicurezza della cittadinanza.

(15 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata