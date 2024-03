Sindacati Militari, USIF: “bene apertura governo, ma basta attese”

“Apprendiamo favorevolmente le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che ad apertura dell’incontro odierno ha chiarito il perimetro della convocazione, ossia uno scambio di idee sulla gestione dell’Ordine Pubblico puntualizzando inoltre che sul fronte del rinnovo contrattuale si è in attesa della certificazione della rappresentatività ed a seguire saranno aperti i tavoli con i Sindacati Militari Rappresentativi”.

Lo comunica, in una nota, Vincenzo Piscozzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF ), al termine dell’incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e i sindacati di Polizia e i Cocer, precluso ai sindacati di Guardia di Finanza e Carabinieri. Per questo motivo USIF, insieme ad altri sindacati rappresentativi, aveva evidenziato l’ennesima mancata occasione di confronto tra le parti. Parti che, quanto prima, dovranno necessariamente affrontare la questione relativa al rinnovo contrattuale. Considerata l’importanza della tematica, il Governo non ha ancora emanato i decreti necessari per la completa e piena agibilità dei sindacati militari.

“Bene quindi – conclude Piscozzo – l’apertura ad un’imminente dialogo sindacale, ma basta attese dal Governo per la legittimazione dei Sindacati Militari”.

(7 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata