Forlì indondata da 5000 Sardine

di Redazione #Forlì twitter@bolognanewsgaia #6000Sardine

Un po’ meno del famoso slogan #6000Sardine ma pur sempre una grande manifestazione: erano 5000 le Sardine che hanno manifestato in piazza Saffi contro i fascismi, l’odio, il razzismo, la discriminazione, l’esclusione. Il nuovo successo di piazza delle Sardine nel giorno precedente alla partenza della macchina del fango contro Mattia Santori, leader delle Sardine.

Gioisa ed allegra come tutte le altre anche la manifestazione forlivese che deve avere fatto venire un travaso di bile alla giunta leghista al potere, il cui leader aveva totalizzato, prima della vittoria, circa duemila persone in piazza, forse duemila e cinquecento. Un nuovo successo di piazza per il movimento dopo Bologna, Rimini, Ravenna e Imola.

(13 dicembre 2019)

