Santa Maria in Fabriago, a Casa Nilde proiezione del documentario “Volevamo essere liberi”

di Redazione, #SanMariainFabriago twitter@bolognanewsgaia #Notizie

Domenica 15 dicembre ore 21.00 presso Casa Nilde, via A.Costa a Santa Maria in Fabriago frazione di Lugo, avrà luogo la proiezione del cortometraggio Volevamo essere liberi di Paolo Gentilella sulla vita del partigiano Davide Cassani. Il film è finanziato e supportato da ANPI sezione Imola, Mordano e Bubano, CIDRA (Centro Imolese Documentazione Resistenza Antifascista) e Comune di Mordano – assessorato alla cultura.

L’ingresso è libero, per chi vuole c’è la possibilità di cenare dalle ore 19.30 sarà servita: grigliata di carne con patate acqua e vino al costo di 10€. Alle ore 21.00 sarà proiettato il film.

Casa Nilde è uno spazio aperto a tutti, dove si svolgono e si svolgeranno eventi culturali di ogni tipo per informazioni o per proporre il proprio progetto via emal a fausto_franca@libero.it o seguiteci sulla nostra pagina facebook: @casanilde

(13 dicembre 2019)

