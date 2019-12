Cinque chili di hashish e marijuana: arrestato cinquantenne italiano

Tweet 0 Condivisioni

di Redazione #Bologna twitter@bolognanewsgaia #Cronaca

Il 13 dicembre è stato arrestato un italiano che nella sua abitazione nascondeva 4,5 chili di hashish e 300 grammi di marijuana. Gli uomini della Squadra Mobile – 4ª Sezione Contrasto al Crimine diffuso, infatti, hanno arrestato il 12 dicembre scorso un cittadino italiano cinquantenne, incensurato e senza precedenti, che nascondeva nella sua abitazione hashish e marijuana.

L’attività della Squadra Mobile nasce da una serie di esposti e segnalazioni pervenute dai residenti della zona che avevano notato, in via Timavo, dei movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione. Entrati in azione con una perquisizione gli agenti hanno trovato diverse confezioni di hashish per un peso totale di 4,5 chili e una busta piena di marijuana per circa 300 grammi insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

(13 dicembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata