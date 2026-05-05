“La resistenza degli IMI – Storie di internati militari casumaresi”, a Cento l’8 maggio

“Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.00 al Centro Sociale ‘Ugo Bassi’ di Cento sarà promosso l’incontro pubblico “La resistenza degli IMI – Storie di internati militari casumaresi”, in collaborazione con la Biblioteca Ardizzoni di Casumaro e ANPI. Saranno presentate nuove testimonianze e documenti raccolti nella seconda edizione del libro “In nome della Libertà. Casumaresi nella Resistenza” di M. Pinca, P. Bergamini e M. Mattioli (Ed. La Carmelina – Ferrara). Storie di militari internati nei campi di concentramento tedeschi, e di partigiani attivi nella lotta di liberazione dal nazifascismo.

Mario Pinca, autore del libro, racconterà le vicende umane e storiche di cittadini che non erano note nella prima edizione del libro; racconti e testimonianze dai lager tra disperazione e speranza.

Interverranno Carlotta Gaiani, assessore del Comune di Cento e Mariateresa Alberti, bibliotecaria e archivista.

(5 maggio 2026)

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