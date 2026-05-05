Ernesto Maria Ruffini, fondatore di Più Uno-La politica dell’uguaglianza, il 7 e 8 maggio in Emilia-Romagna e Toscana

Continuano gli incontri nelle città italiane di Ernesto Maria Ruffini, fondatore del movimento civico Più Uno – La politica dell’uguaglianza, che sarà giovedì 7 maggio in Emilia-Romagna per degli incontri a Ferrara e a Modena, e venerdì 8 in Toscana a sostegno della candidatura a Sindaco di Prato di Matteo Biffoni.

Giovedì 7 a Ferrara alle 18.00, presso l’Hotel Europa, in Corso della Giovecca, Ruffini sarà intervistato dal giornalista Federico Di Bisceglie del Resto del Carlino. Introduce l’incontro Francesco Ferroni, Coordinatore regionale Più Uno Emilia-Romagna. A Modena alle 20.45, alla sala Gorrieri di Palazzo Europa, parteciperà all’incontro dal titolo “Una visione per costruire insieme il futuro”.

Dopo il saluto introduttivo di Francesco Ferroni, Coordinatore regionale Più Uno Emilia-Romagna, Intervengono Paolo Ferrari, componente del coordinamento regionale Più Uno Emilia-Romagna, Damiano Pietri, Vice Sindaco del Comune di Campogalliano, Davide Nostrini, Assessore al bilancio del Comune di Maranello, Federico Covili, Presidente del Centro Culturale F. L. Ferrari di Modena.

Il giorno successivo a Prato, venerdì 8 maggio alle 21:00, a Palazzo Banci Buonamici, in Via Ricasoli, Ernesto Ruffini e Matteo Biffoni, candidato sindaco per il centrosinistra interverranno all’incontro, “Come costruire un futuro di pace, il ruolo delle comunità locali”, promosso da Più Uno Toscana, in collaborazione con Associazione Culturale Punto d’Incontro, moderato dal giornalista Gianni Rossi.

(5 maggio 2026)

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