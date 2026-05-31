La Squadra Mobile di Ferrara ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto per presunto femminicidio

La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dal Pubblico Ministero di turno, nei confronti di un uomo ritenuto presuntivamente responsabile del femminicidio della moglie convivente. I fatti si sono verificati a Ferrara, in zona Barco, all’interno dell’abitazione in cui risiedeva la coppia. Il corpo della donna è stato rinvenuto dagli operatori intervenuti sul posto ormai privo di vita, riverso a terra di fianco al letto matrimoniale.
Nel corso dei primissimi accertamenti e dei meticolosi rilievi tecnici effettuati sulla scena del crimine, il personale intervenuto ha individuato quella che si ritiene essere la verosimile arma del delitto: un coltello da cucina, con cui sarebbe stata inferta una accoltellata nella zona toracica, che è stato debitamente repertato e sottoposto a sequestro penale. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Sono attualmente in corso ulteriori e serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e il contesto della tragica vicenda.
Contrasto alle povertà. Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna inaugura a Imola (Bo) la nuova sede direzionale-amministrativa
Un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Banco Alimentare Emilia-Romagna Ets, che da anni lavora per... →
Secondo le informazioni fornite da un comunicato dal sito della Polizia di Stato, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che il soggetto fermato deve ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
(31 maggio 2026)
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata
Donata al Comune di Bologna una statua in ricordo di Giovanni Bersani
La Giunta nei giorni scorsi ha approvato l'accettazione della donazione di una statua di Giovanni Bersani (1914-2014) da... →