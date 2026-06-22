“La cura dei portici, dal centro storico a San Luca”, incontro nella chiesa di Santa Sofia

Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno alle 18, nella Chiesa di Santa Sofia in via Saragozza 237, si terrà l’incontro “La cura dei portici, dal centro storico a San Luca”. L’iniziativa, che fa parte della settimana del Sindaco al Quartiere Porto-Saragozza, è un’importante occasione di confronto e approfondimento sul valore culturale, sociale e urbano dei portici bolognesi, patrimonio identitario della città e bene da preservare e valorizzare.
Interverranno l’assessora Anna Lisa Boni, l’assessore Simone Borsari e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani.
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(22 giugno 2026)
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