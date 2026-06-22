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“La cura dei portici, dal centro storico a San Luca”, incontro nella chiesa di Santa Sofia

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Di Gianni Careddu - Opera propria | CC BY-SA 4.0, | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73196529
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Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno alle 18, nella Chiesa di Santa Sofia in via Saragozza 237, si terrà l’incontro “La cura dei portici, dal centro storico a San Luca”. L’iniziativa, che fa parte della settimana del Sindaco al Quartiere Porto-Saragozza, è un’importante occasione di confronto e approfondimento sul valore culturale, sociale e urbano dei portici bolognesi, patrimonio identitario della città e bene da preservare e valorizzare.
Interverranno l’assessora Anna Lisa Boni, l’assessore Simone Borsari e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani.

 

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(22 giugno 2026)

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