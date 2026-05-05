Radio Alta Frequenza celebra 10 anni di attività: l’8 maggio una serata-evento con Murubutu

Venerdì 8 maggio, negli spazi del Baumhaus di Bologna, Radio Alta Frequenza festeggerà il decennale con una serata speciale aperta alla cittadinanza, tra musica, talk e testimonianze. Nata nel 2016 da un’intuizione di Caterina Pisto, Radio Alta Frequenza rappresenta oggi una realtà unica nel panorama italiano: la prima web radio interamente dedicata alle tematiche sociali e costruita attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani. In questi dieci anni l’emittente bolognese ha sviluppato un intenso lavoro sul territorio, portando il linguaggio radiofonico e il podcast all’interno di scuole, strutture per migranti, case di quartiere, centri socio-educativi, istituti penali minorili, festival ed eventi culturali.

Anche durante gli anni della pandemia la radio non ha interrotto le proprie attività, continuando a offrire spazi di ascolto, confronto e partecipazione. Attraverso oltre 500 podcast e numerosi progetti sociali e culturali, Radio Alta Frequenza ha dato voce a realtà, associazioni e persone spesso escluse dal racconto mediatico tradizionale.

Sostenuta dall’organizzazione di volontariato Mosaico di Solidarietà, guidata da Marcello Magliozzi, la radio collabora stabilmente con l’Ufficio Giovani del Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e numerose realtà del terzo settore. Tra i progetti più recenti figurano le cinque edizioni di Impronte Digitali, il percorso 50special: conNEETtiamoci e, dal 2024, il coordinamento del Tavolo delle WebRadio giovanili regionali.

Nel corso degli anni, ai microfoni dell’emittente sono intervenute importanti realtà sociali locali e nazionali, tra cui Piazza Grande, ASP, Casa delle Donne, Cooperativa Sociale Arca di Noè, Emergency, Amnesty International e SOS Mediterranee. La radio ha inoltre raccontato storie di inclusione e riscatto, come quella dei fratelli Hussain e Hassan Khan, arrivati in Italia dopo un viaggio di oltre 10.000 chilometri e oggi proprietari di una pizzeria a Bologna.

L’evento “10 anni di Radio Alta Frequenza” si svolgerà venerdì 8 maggio, dalle 19 alle 24, presso il Baumhaus di via Jacopo Barozzi 3/P, spazio polifunzionale dedicato alla rigenerazione urbana, alla formazione e all’inclusione sociale. La collaborazione tra Baumhaus e Radio Alta Frequenza nasce dalla condivisione di valori comuni legati alla cultura indipendente, all’educazione non formale e alla promozione di pratiche inclusive.

La serata sarà strutturata come una lunga diretta radiofonica dal vivo, alternando momenti di approfondimento, musica e testimonianze dei tanti giovani che hanno attraversato la redazione della radio nel corso di questi dieci anni.

Il programma prevede:

un talk inaugurale dedicato alla storia della radio e ai suoi volontari;

inaugurale dedicato alla storia della radio e ai suoi volontari; le esibizioni musicali di Chiara Pancani , Rea ed Eugenio Bovina, in arte Principe ;

, ed Eugenio Bovina, in arte ; il live-talk LETTERATURAP di Murubutu, accompagnato al pianoforte da Giacomo Grande.

Nel corso dello spettacolo, Murubutu, rapper e docente noto per il suo approccio narrativo e letterario, dialogherà con Michele Orvieti, speaker di Radio Alta Frequenza, esplorando il rapporto tra rap, letteratura italiana e temi sociali, da Dante e il Dolce Stil Novo fino al Neorealismo di Calvino.

L’iniziativa vuole essere non soltanto una celebrazione del percorso compiuto dall’emittente, ma anche un’occasione di incontro con la città e una fondamentale opportunità di raccolta fondi a sostegno delle attività future della radio. L’ingresso prevede un’iscrizione obbligatoria; sarà richiesto un contributo di 6 euro che permetterà inoltre di diventare socio sostenitore di Mosaico di Solidarietà. Qui informazioni e iscrizioni.

(5 maggio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata









