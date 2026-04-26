Sei indagati per pedopornografia e adescamento di minore online

Sono sei gli uomini indagati per i reati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online, individuati dai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dai genitori affidatari di una ragazza di non ancora 14 anni, hanno portato a scoprire che gli indagati avrebbero operato mediante piattaforme di comunicazione online, instaurando con la minore conversazioni a sfondo sessuale e inducendola a produrre e inviare materiale fotografico e video di natura intima. Durante l’operazione si è proceduto al sequestro dei dispositivi informatici in uso ai sei uomini, sui quali sono tuttora in corso analisi forensi.

Dopo le perquisizioni eseguite dai poliziotti del commissariato bolognese e da quelli delle Squadre mobili e dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Bologna, Firenze e Catania e delle Sezioni operative sicurezza cibernetica di Ferrara, Modena e Agrigento, sei uomini maggiorenni, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, residenti nelle province interessate, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

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(26 aprile 2026)

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