Al Teatro Dehon la 20ª rassegna Diverse Abilità in Scena

Mercoledì 29 aprile ore 21.00 (con replica il 30 aprile mattina per le scuole) al Teatro Dehon (via Libia 59) nell’ambito della 20a edizione della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, il gruppo Dopo… di Nuovo gli Amici di Luca presenta “Demenziale” drammaturgia e regia di Alessandra Cortesi coordinamento pedagogico di Antonella Vigilante.

Lo spettacolo è frutto dei laboratori teatrali rivolti a persone con esiti di coma che si svolgono alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso a offerta libera.

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Gruppo Dopo… di Nuovo

Gli Amici di Luca

presenta

DEMENZIALE

regia di Alessandra Cortesi

coordinamento pedagogico Antonella Vigilante

Ingresso a offerta libera

Dalle note di regia:

Esiste un luogo dove il “senso comune” non ha più il permesso di entrare. Si chiama fragilità. È un luogo fatto di nessi mancanti, conversazioni strampalate e situazioni che sfidano ogni legge della fisica e del buon costume. Benvenuti a “Demenziale”, l’ultima produzione del nostro gruppo Dopo di Nuovo. Cosa vedrete in scena? Niente trame lineari o messaggi moralistici, ma frammenti di vita surreale: situazioni quotidiane che deragliano verso l’impossibile, situazioni impossibili più quotidiane del previsto. Forse rimane spazio per un elogio dell’errore o un ricordo autentico. Logiche alternative che abitano la mente di chi guarda la realtà da un’angolazione diversa, perché il “demenziale” non è mancanza di intelligenza, ma abbondanza di fantasia. Accomodatevi, lasciate la razionalità nel guardaroba e preparatevi a sorridere con noi della meravigliosa confusione dell’essere umani.

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(26 aprile 2026)

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