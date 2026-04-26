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Al Teatro Dehon la 20ª rassegna Diverse Abilità in Scena

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
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Mercoledì 29 aprile ore 21.00 (con replica il 30 aprile mattina per le scuole) al Teatro Dehon (via Libia 59) nell’ambito della 20a edizione della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, il gruppo Dopo… di Nuovo gli Amici di Luca presenta “Demenziale” drammaturgia e regia di Alessandra Cortesi coordinamento pedagogico di Antonella Vigilante.

Lo spettacolo è frutto dei laboratori teatrali rivolti a persone con esiti di coma che si svolgono alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso a offerta libera.

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Gruppo Dopo… di Nuovo
Gli Amici di Luca
presenta
DEMENZIALE
regia di Alessandra Cortesi
coordinamento pedagogico Antonella Vigilante
Ingresso a offerta libera

Dalle note di regia:

Esiste un luogo dove il “senso comune” non ha più il permesso di entrare. Si chiama fragilità. È un luogo fatto di nessi mancanti, conversazioni strampalate e situazioni che sfidano ogni legge della fisica e del buon costume. Benvenuti a “Demenziale”, l’ultima produzione del nostro gruppo Dopo di Nuovo. Cosa vedrete in scena? Niente trame lineari o messaggi moralistici, ma frammenti di vita surreale: situazioni quotidiane che deragliano verso l’impossibile, situazioni impossibili più quotidiane del previsto. Forse rimane spazio per un elogio dell’errore o un ricordo autentico. Logiche alternative che abitano la mente di chi guarda la realtà da un’angolazione diversa, perché il “demenziale” non è mancanza di intelligenza, ma abbondanza di fantasia.  Accomodatevi, lasciate la razionalità nel guardaroba e preparatevi a sorridere con noi della meravigliosa confusione dell’essere umani.

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(26 aprile 2026)

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