25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione a Bologna

Il 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell’Italia dal nazifascismo. Dal 21 al 25 aprile, saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Nel sito Storia e Memoria di Bologna puoi vedere tutte le bandiere. Verranno deposte le corone nei luoghi della Resistenza e ai cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città (qui la mappa).

Programma delle cerimonie di domani, sabato 25 aprile

Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra. Sarà presente l’assessore Daniele Ara.

Alle 10.15, in piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno: il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, l’assessora della Regione Emilia-Romagna Isabella Conti.

Alle 11.30, esibizione musicale dei Modena City Ramblers.

Alle 12, nel giardino di Villa Cassarini in porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo. Interverrà la vicesindaca Emily Marion Clancy.

A questo link tutte le iniziative culturali mentre qui trovate tutte le iniziative nei Comuni della Città metropolitana.

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(24 aprile 2026)

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