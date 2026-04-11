Il Questore di Bologna emette due DASPO nei confronti di tifosi della squadra ospite durante l’incontro calcistico di Europa League Bologna-Aston Villa

Nella giornata di ieri, il Questore di Bologna ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) nei confronti di soggetti appartenenti alla tifoseria ospite a seguito di episodi avvenuti durante l’incontro calcistico di Europa League Bologna – Aston Villa del 09.04.2026.

Il primo provvedimento riguarda un cittadino britannico di 21 anni, il quale durante le fasi di ingresso allo stadio “Renato Dall’Ara” tentava di accedere sprovvisto di regolare titolo di accesso. Nella circostanza, uno steward preposto al controllo ha proceduto a fermare il tifoso, il quale ha reagito violentemente colpendo l’addetto con un pugno alla spalla. Un altro steward giungeva in ausilio e nel tentativo di bloccare il soggetto cadevano a terra a seguito di una colluttazione. L’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato che stava operando il filtraggio ha permesso di interrompere l’azione violenta del soggetto, bloccarlo e metterlo in sicurezza. Il soggetto è stato denunciato per il reato di lesioni.

Il secondo provvedimento è stato emesso a carico di un cittadino britannico di 39 anni, fermato dagli operatori della Polizia di Stato all’interno del settore ospiti a seguito di una segnalazione di rissa tra i tifosi della squadra inglese. L’uomo ha opposto resistenza agli agenti, sferrando gomitate e pugni contro gli stessi, rendendo necessario l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza per interrompere la condotta violenta e preservare l’incolumità dei presenti. Il soggetto è stato denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

In virtù della gravità delle condotte e del pericolo per l’ordine pubblico, il Questore di Bologna ha disposto per entrambi il divieto di accesso della durata di due anni a tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale in occasione di competizioni calcistiche, di ogni livello, di carattere nazionale, europeo e mondiale.

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(11 aprile 2026)

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