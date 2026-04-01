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Scomparsa di Federico Enriques. Il cordoglio del presidente de Pascale e dell’assessora Allegni

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“Federico Enriques è stato un punto di riferimento per l’editoria italiana. Ha guidato con passione e curiosità la casa editrice Zanichelli, l’azienda di famiglia che ha accompagnato milioni di studentesse e studenti nei loro studi e innovato la manualistica per le scuole e l’università. Quella di Enriques è stata una vita tra e con i libri, una vita dedicata al sapere”.
Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, sulla scomparsa di Federico Enriques, editore, politico e storico direttore generale della casa editrice Zanichelli di Bologna.

Presidente e assessora citano un pensiero di Enriques contenuto nell’introduzione al libro Castelli di carte. Zanichelli 1959-2009: una storia, che ripercorreva gli ultimi cinquant’anni della storica casa editrice di via Irnerio: “Non mi è mai piaciuto definirmi editore, soprattutto perché non mi era chiaro che cosa fosse, o facesse, un editore. L’ho capito dopo più di quarant’anni di lavoro”. Con Enriques- chiudono de Pascale e Allegni– scompare anche un uomo che ha saputo coniugare l’amore per la cultura alla passione e all’impegno civile. Alla sua famiglia, a nome della Giunta e della comunità regionale, il nostro più sentito cordoglio”.

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(1 aprile 2026)

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