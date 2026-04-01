Eugenio Finardi al Teatro Duse canta “Tutto Finardi”

Dopo oltre cinquant’anni di carriera e 40 date all’attivo solo nel 2025, Eugenio Finardi prosegue il suo percorso artistico con il tour Tutto Finardi che giovedì 9 aprile (ore 21) farà tappa al Teatro Duse di Bologna. Accanto ai grandi successi, nella scaletta del live trovano spazio i brani tratti dal nuovo album Tutto, pubblicato a maggio 2025: un lavoro sorprendente per le sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità e profondità.

Sul palco, insieme a Finardi ci sono tre musicisti di grande sensibilità: Giuvazza Maggiore (chitarra, loop, cori), Maximilian Agostini (tastiere, basso, cori) e Claudio Arfinengo (batteria, percussioni). Con il passare degli anni, la voce di Eugenio è diventata uno strumento sempre più duttile e raffinato, in grado di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che affrontano temi universali. Su tutto spicca la spontaneità di un cantautore capace di instaurare, ad ogni concerto, un dialogo coinvolgente e autentico con il suo pubblico.

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Eugenio Finardi

TUTTO FINARDI

Giuvazza Maggiore – chitarra, loop, cori

Maximilian Agostini – tastiere, basso, cori

Claudio Arfinengo – batteria, percussioni

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna

Tel. 051 231836

biglietteria@teatroduse.it

dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

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(1 aprile 2026)

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