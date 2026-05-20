Bando affitto: tutte le domande ammesse dal Comune di Bologna riceveranno il contributo a partire dalle prossime settimane

È online la graduatoria definitiva del bando per il contributo affitto:

https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/graduatoria-contributo-affitto-2025. Tutte le domande ammesse, che sono 2.108, riceveranno il contributo spettante a partire dalle prossime settimane.

Con le risorse originariamente messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, pari a 1.930.000 euro, si riuscirà infatti ad erogare il contributo alle prime 1.233 istanze meglio posizionate in graduatoria.

I contributi per le ulteriori 875 domande valide in graduatoria saranno coperti grazie a un nuovo stanziamento di fondi regionali pari a 1.295.844,39 euro disposti con Delibera di Giunta Regionale del 18 maggio scorso.

Le domande pervenute entro i termini del bando sono state 3.383.

A seguito della valutazione degli uffici competenti, le domande escluse in via provvisoria, per la mancanza di uno dei requisiti previsti, sono state 1.388, quelle ammissibili 1.995.

Nella graduatoria definitiva, dopo le 275 osservazioni pervenute e in parte accolte, risultano 2.108 domande ammesse e 1.275 domande escluse.

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(20 maggio 2026)

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