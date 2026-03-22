Referendum 22-23 marzo 2026, alle ore 23 a Bologna ha votato il 58,69% degli aventi diritto

Oggi domenica 22 marzo, alle ore 23, per il referendum costituzionale hanno votato 170.330 elettori, pari al 58,69% dei cittadini bolognesi aventi diritto. Si vota in 445 seggi ordinari. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è di 290.209. La prossima rilevazione riguarderà i dati totali dell’affluenza alle ore 15 di domani lunedì 23 marzo, alla chiusura delle urne.

L’Emilia-Romagna ha come sempre massicciamente partecipato al voto, attestandosi come la Regione dove si è votato di più con una partecipazione al 53,7% (media nazionale di poco sopra il 45%).

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Si ricorda che i seguenti Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e la sostituzione delle carte d’identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) lunedì 23 dalle 7 alle 15:

piazza Liber Paradisus,

piazza Maggiore,

Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123),

Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14),

San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7),

Savena (via Arno, 26).

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(23 marzo 2026)

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