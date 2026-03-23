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Referendum 22-23 marzo 2026, i risultati a Bologna

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Referendum 22-23 marzo 2026, alle ore 23 a Bologna ha votato il 58,69% degli aventi diritto

Al termine dello scrutinio delle 445 sezioni, su 207.897 elettori che si sono recati alle urne (pari al 71.61% dei cittadini aventi diritto) il 68.19% (141.119 elettori) ha votato per il No al referendum e 31.81% per il Sì (65.844 elettori). I voti non validi (bianche o nulle) sono stati 860.
Tutti i risultati del referendum costituzionale a Bologna sono consultabili sul sito del Comune a questo link: https://elezioni.comune.bologna.it/sipal/web2603/referendum/TOT_1_37006.xml.

 

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(23 marzo 2026)

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