Controlli sulla strade bolognesi e guida in stato di ebrezza: cinque patenti sospese

Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato, nello specifico la Sezione Polizia Stradale di Bologna, ha effettuato una serie di controlli finalizzati alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti di Bologna e in Provincia, con ausilio anche del personale sanitario della Questura di Bologna.

Denunciati all’Autorità Giudiziaria 5 conducenti risultati positivi all’alcool, nei confronti dei quali è stato immediatamente disposto il ritiro della patente per la successiva sospensione prevista ex lege. I controlli in ordine all’assunzione di stupefacenti, invece, non hanno individuato alcun conducente positivo.

Complessivamente, nel fine settimana le pattuglie della provincia hanno ritirato 13 patenti, 8 carte di circolazione, mentre 22 sono stati i veicoli risultati non in regola con la revisione periodica; 52 altre violazioni amministrative contestate, per un totale di 214 punti tagliati dalle patenti.

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(16 marzo 2026)

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