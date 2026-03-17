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2 giorni ago
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Imbrattamento monumento carabinieri e scritte che inneggiano alle Br al Pratello, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

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Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore

“Le scritte contro le forze di polizia apparse sul monumento dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro dalla banda della Uno Bianca e le scritte che inneggiano alle Br al Pratello sono messaggi d’odio che condanniamo e respingiamo con forza”, lo scrive Matteo Lepore in una nota stampa inviata in redazione.
“Sono segnali preoccupanti che non vanno sottovalutati, anche in relazione a ricorrenze tragiche come il rapimento di Aldo Moro, che cade proprio il 16 marzo, e l’assassinio di Marco Biagi, il prossimo 19 marzo. A chi oggi cerca di alimentare un clima di tensione in città” chiude la nota, “sapremo contrapporre la cultura democratica e l’impegno della nostra comunità, che non merita e respingerà questi tentativi”.

 

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(17 marzo 2026)

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