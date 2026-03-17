Imbrattamento monumento carabinieri e scritte che inneggiano alle Br al Pratello, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Le scritte contro le forze di polizia apparse sul monumento dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro dalla banda della Uno Bianca e le scritte che inneggiano alle Br al Pratello sono messaggi d’odio che condanniamo e respingiamo con forza”, lo scrive Matteo Lepore in una nota stampa inviata in redazione.

“Sono segnali preoccupanti che non vanno sottovalutati, anche in relazione a ricorrenze tragiche come il rapimento di Aldo Moro, che cade proprio il 16 marzo, e l’assassinio di Marco Biagi, il prossimo 19 marzo. A chi oggi cerca di alimentare un clima di tensione in città” chiude la nota, “sapremo contrapporre la cultura democratica e l’impegno della nostra comunità, che non merita e respingerà questi tentativi”.

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(17 marzo 2026)

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