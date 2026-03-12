A Cento (FE) si presenta “Ritratti di donne illustri nel Risorgimento Ferrarese”

Venerdì 20 marzo alle ore 17.30 presso il Palazzo del Governatore di Cento presentazione del volume “Ritratti di donne illustri nel Risorgimento Ferrarese” a cura di Vito Contento, oltre al curatore sarà ospite la presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, la Professoressa Anna Maria Quarzi.

Un agile e raffinato libretto di 62 pagine, curato da Vito Contento, celebra le vite di sei donne ferraresi che hanno lasciato un segno nella storia, dalla fine del XVIII secolo all’epoca postunitaria. Il volume si apre con le preziose note di Renata Gagliani Baraldi, presidente del P.R.I. di Ferrara, e di Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, che ne sottolineano il valore storico e culturale.

Le biografie contenute nel libretto coprono un arco cronologico di oltre un secolo, dal triennio giacobino (1796-1799) fino al periodo compreso tra il 1871 e il 1914, offrendo uno spaccato unico sulla vita, le sfide e le conquiste di queste figure femminili.

L’ultimo capitolo è dedicato a Maria Majocchi Plattis (1864-1917), nota con lo pseudonimo di Jolanda, figura di spicco della cultura ferrarese, attualmente protagonista di una mostra bibliografica presso la Biblioteca Civica Patrimonio Studi.

Un libro che intreccia storia, cultura e testimonianze personali, offrendo al lettore l’opportunità di riscoprire il ruolo e l’influenza delle donne ferraresi in parte nella costruzione dell’identità storica del territorio ferrarese.

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(12 marzo 2026)

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