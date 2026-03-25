Icone senza permesso: Warhol a Ferrara e la rivolta dell’immagine



di Fabio Galli





Ferrara, a metà degli anni Settanta, non aveva nulla dell’elettricità scomposta della New York di Andy Warhol. Niente luci al neon, niente club saturi di velocità chimica e desiderio esibito. Eppure, in modo quasi paradossale, proprio lì — tra le geometrie rinascimentali e un’eleganza urbana trattenuta — si aprì una crepa. Una fenditura sottile ma irreversibile, in cui l’immaginario più radicale della cultura americana trovò ospitalità e risonanza.

Oggi quella frattura torna visibile. Non come semplice rievocazione, ma come riattivazione di uno sguardo. A Palazzo dei Diamanti, fino al 19 luglio 2026, la mostra “Ladies and Gentlemen” rimette in scena non tanto un corpus di opere, quanto un momento di rottura: un episodio in cui Warhol ha smesso di limitarsi a registrare il mito per iniziare a redistribuirlo.

Non c’è qui il conforto della cronologia, né il racconto lineare di un’evoluzione artistica. L’impianto è più inquieto, quasi circolare. Si torna al 1975, ma senza nostalgia. Piuttosto, si entra in una replica consapevole: la ricostruzione della mostra che lo stesso Warhol portò a Ferrara, scegliendo di esporre non le icone già canonizzate della cultura di massa, ma figure che abitavano i margini del visibile.

Il passaggio è decisivo. Fino a quel momento, Warhol aveva lavorato sulla ripetizione dell’immagine già riconosciuta — volti come Marilyn Monroe o Mao Zedong — trasformandoli in superfici seriali, svuotate e al tempo stesso amplificate. Con “Ladies and Gentlemen” qualcosa cambia. Il dispositivo resta lo stesso — fotografia, ingrandimento, serigrafia — ma il soggetto si sposta.

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Le protagoniste diventano le drag queen afroamericane e latinoamericane incontrate nei locali notturni di New York. Non celebrità, non figure pubbliche, ma identità mobili, costruite, performative. Corpi che esistono nello spazio ambiguo tra visibilità e cancellazione. Warhol le osserva, le fotografa in Polaroid, le trasforma in immagine. Ma soprattutto le eleva — o forse le espone — allo stesso regime visivo delle star e dei leader politici.

Il gesto è sottile, e proprio per questo feroce. Non c’è dichiarazione esplicita, non c’è militanza. C’è una trasposizione: il linguaggio della celebrità applicato a ciò che celebrità non è. E in questo slittamento si produce uno shock. Perché se tutto può essere icona, allora anche l’icona perde il suo privilegio.

Ferrara, in quell’anno lontano, diventa così il luogo di un cortocircuito. Da una parte la misura, la storia, la continuità della forma; dall’altra l’irruzione di un’estetica che lavora sulla ripetizione, sulla superficie, sull’identità come costruzione instabile. Non è un incontro pacifico. È una tensione, una convivenza momentanea tra due sistemi incompatibili. Rivedere oggi “Ladies and Gentlemen” significa allora confrontarsi con quella tensione ancora aperta. Non tanto per ciò che racconta del passato, ma per ciò che continua a dire sul presente: sulla visibilità, sul corpo, sul diritto — sempre fragile — di apparire.

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(25 marzo 2026)

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