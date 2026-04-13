Lotto, quasi 24mila euro vinti a Ferrara

Nuova vincita in Emilia-Romagna con il concorso del Lotto di venerdì 10 aprile. Un fortunato giocatore di Ferrara ha vinto ben 23.750 euro con tre ambi e un terno grazie a una giocata effettuata in Corso Porta Reno. Informa Agipronews.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 403,2 milioni di euro da inizio 2026.

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(13 aprile 2026)

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