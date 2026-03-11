Al Teatro Dehon di Bologna arriva “Le ragazze son tornate”, una nuova commedia scritta e diretta da Diego Ruiz che vedrà protagoniste Debora Caprioglio, Daniela Poggi e Fiordaliso, insieme a Giorgia Guerra e Nicola Paduano.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 20 marzo ore 21 e domenica 22 marzo in doppia replica alle ore 16 e alle ore 21. L’atipica programmazione è dovuta alla recente sostituzione di Corinne Clery da parte di Debora Caprioglio.

Oggi non esiste più la terza età, quella è roba del secolo scorso! Non si invecchia più. Soprattutto le donne, non pongono più limiti alla loro libertà e alla loro voglia di avventura. È così! Ormai sono sempre di più le donne âgée che rifiutano di essere confinate al ruolo di “nonne” e rivendicano con forza il diritto di vivere appieno la loro indipendenza e il desiderio di mettersi in gioco.

Forse perché se dovevano dimostrare qualcosa nella vita lo hanno già fatto, arrivano a un punto in cui si sentono libere di esprimersi, senza peli sulla lingua, perché non devono rendere conto a nessuno e se ne infischiano del giudizio altrui.

Nella sua nuova commedia, Diego Ruiz porta in scena la storia di tre donne, tre star del mondo dello spettacolo che hanno vissuto sicuramente tempi migliori, che si riuniscono per mettere insieme le forze e proporsi di nuovo al mondo dello showbiz più agguerrite che mai. Non sarà facile perché i dissapori, la competizione e qualche sassolino nella scarpa ancora da tirar fuori metteranno a dura prova la pazienza di tutti.

Ti potrebbe interessare: Ricerca e imprese. Nata in Emilia-Romagna l’Associazione Mak-ER, rete di laboratori della manifattura digitale Leggi l'articolo →

Daniela Poggi interpreta una talentuosa e stimata attrice di teatro che, per colpa del suo brutto carattere, ha perso tante occasioni nella sua carriera, ma adesso ha una gran voglia di riscatto. Debora Caprioglio è una donna di successo che ha sempre vissuto in un mondo fatto di lustrini e scintillii, ma con un irrefrenabile desiderio di essere presa sul serio e non più trattata come una superficiale icona pop. Fiordaliso è una ex cantante con una grande hit alle spalle, ma la sua carriera oggi è legata ai cooking show televisivi che l’hanno resa ricca e famosa. Ma era questo quello che voleva?

Una commedia frizzante e irriverente che prende in giro il luccicante mondo dello spettacolo, ma capace anche di fare un ritratto di una generazione sempre più sorprendente. Quando si arriva a fare un resoconto della propria vita, per quanto bella e privilegiata, non sempre si è pienamente soddisfatti. Il ticchettio dell’orologio scorre inesorabile e con il passare del tempo non si acquisiscono solo rughe e nuovi acciacchi, ma anche un po’ di saggezza e sarà questa a cui bisogna appellarsi per far sì che le cose funzionino veramente. Ma riusciranno le nostre tre “ragazze” a mettere da parte i rancori e a comportarsi finalmente da donne mature?

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Ti potrebbe interessare: In Emilia-Romagna le “Olimpiadi”‘ italiane del Coni: dal 20 al 23 settembre, migliaia di atleti under 14 in gara a Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena Leggi l'articolo →



20 e 22 marzo 2026

venerdì ore 21.00 | domenica ore 16 e ore 21

LE RAGAZZE SON TORNATE

Scritto e diretto da Diego Ruiz

e con Giorgia Guerra e Nicola Paduano

Scenografia Mauro Paradiso

Aiuto Regia Manuela Perfetti

Direttore Di Scena Ludovico Nardocci

Luci Gianmarco Marangoni

Audio Fabio Ranocchiari

Scenotecnica Carpe Diem

Distributore Mente Comica

Foto Alessandro Canestrelli Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it

(11 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata





