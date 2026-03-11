Il Sindaco Accorsi ha consegnato le tessere elettorali ad alcuni neo diciottenni di Cento

Si è svolta anche quest’anno, in Sala Zarri, la cerimonia di consegna delle tessere elettorali ad alcune ragazze e alcuni ragazzi centesi che nel corso dell’ultimo anno hanno compiuto 18 anni, estratti a sorte dall’Ufficio Elettorale e invitati alla cerimonia con una lettera del Sindaco. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è stata anticipata rispetto al consueto periodo in vista dei referendum in programma il 22 e 23 marzo.
La cerimonia ha visto anche la partecipato delle famiglie dei neo-maggiorenni, ha rappresentato un momento simbolico di benvenuto nella piena cittadinanza attiva per i nuovi elettori e le nuove elettrici. A consegnare le tessere elettorali è stato il Sindaco Edoardo Accorsi, insieme all’Assessora Carlotta Gaiani, con il supporto dell’Ufficio Elettorale.
Nel corso dell’incontro il Sindaco ha rivolto un saluto e un messaggio ai giovani e alle giovani presenti, sottolineando il valore della partecipazione e l’importanza del diritto di voto come strumento concreto per contribuire alla vita della comunità.
“Ricevere la tessera elettorale – ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi – rappresenta un passaggio importante nel percorso di cittadinanza di ogni persona. Con questa cerimonia vogliamo sottolineare proprio questo momento, accogliendo simbolicamente questi ragazzi e queste ragazze nella comunità civica della nostra città. Il voto è uno dei modi più concreti per partecipare alla vita democratica e per contribuire alle scelte che riguardano il futuro del territorio. Per questo, fin dal nostro insediamento, abbiamo voluto dedicare un momento pubblico a questo passaggio così significativo. Ringrazio i giovani presenti e le loro famiglie per aver condiviso con noi questa iniziativa e l’Ufficio Elettorale per il supporto.”
Informa un nota stampa del Comune di Cento (FE).
(11 marzo 2026)
