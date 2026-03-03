E’ morto Jacopo Camagni, geniale fumettista e disegnatore

E’ morto a 48 anni il fumettista Jacopo Camagni, geniale fumettista dal tratto inconfondibile: era nato a Bologna e durante la sua carriera fu pluripremiato lavorando per Marvel, Sergio Bonelli editore, Panini. Da anni viveva a Roma.

Firmò, tra le tante opere che firmò, la graphic novel originale di Lupin III, lavorò per Kappa Edizioni. Aveva lavorato per la Marvel disegnando Longshot, Occhio di Falco, Captain Marvel, gli X-Men, Visione e Scarlet Witch e Deadpool.

La sua mano fatata aveva toccato anche l’universo di Star Wars mettendosi all’opera per illustrare la serie dedicata alle avventure di Kanan Jarrus. Pubblichiamo la notizia con colpevole ritardo. Ce ne scusiamo. Il tratto di Jacopo Camagni mancherà a tutto un mondo di appassionati.

(3 marzo 2026)

