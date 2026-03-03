Bologna. La Polizia di Stato trae in arresto un maestro di arti marziali gravemente indiziato di violenza sessuale su minori

In data 27.02.2026 la Polizia di Stato di Bologna, nello specifico gli investigatori della Squadra Mobile, ha tratto in arresto, in esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, un uomo bolognese, classe 1970, incensurato, che svolgeva l’incarico di maestro di arti marziali presso un’accademia operante in provincia. L’arrestato è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minori in quanto, secondo l’ipotesi di accusa, ancora nella fase delle indagini preliminari, in reiterate occasioni durante le lezioni chiamava alcuni minori in un luogo appartato approfittandone per compiere delle molestie.

Le vittime accertate, allo stato attuale, sono quattro infra-quattordicenni e le condotte contestate sono contestualizzate nel periodo da settembre 2024 a gennaio 2026.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza dei destinatari di misura cautelare.

La Polizia di Stato rimarca l’importanza di segnalare tempestivamente alla Forze dell’Ordine, condotte anomale o sospette, al fine di interrompere sul nascere la commissione di eventuali azioni criminali. La Polizia di Stato è articolata in Uffici che hanno il compito, in via preminente, di prevenire e reprimere le condotte in danno di minori o giovanissimi, tra cui la Divisione Anticrimine e la Squadra Mobile. Entrambi gli Uffici sono composti da personale debitamente formato e dedicato alla prevenzione e trattazione e di questa delicata tipologia di reati.

Ti potrebbe interessare: Cinese guidava con patente rumena falsa: denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia Leggi l'articolo →

La nota stampa della Polizia di Stato è pubblicata integralmente.

Ti potrebbe interessare: Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 29 luglio Leggi l'articolo →

(3 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata





