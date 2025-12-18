Il sindaco di Itabashi Takeshi Sakamoto in visita a Bologna per il ventennale del gemellaggio

In occasione del ventennale del gemellaggio tra Bologna e Itabashi, Takeshi Sakamoto, sindaco della municipalità di Tokyo in Giappone, sarà in città dal 18 al 20 dicembre insieme a una delegazione di sette rappresentanti.

Il programma delle iniziative per celebrare il gemellaggio, da sempre caratterizzato da intensi e ricchi scambi di esperienze e di persone, prevede varie visite ad alcuni tra i principali musei e centri culturali della città.

In particolare, giovedì 18 alle 17, in Piazza Coperta di Salaborsa, si terrà una cerimonia di scambio di libri per bambini, alla presenza della classe 4aC della scuola d’infanzia Monterumici che ha partecipato alla selezione dei titoli italiani da donare. La delegazione giapponese, a sua volta, donerà una selezione di libri, che sarà conservata su uno scaffale speciale della sezione bambini. Parteciperanno Veronica Ceruti, direttrice Settore Biblioteche e Welfare Culturale, il sindaco di Itabashi Takeshi Sakamoto, Nicoletta Gramantieri, responsabile Salaborsa Ragazzi, e Shunsuke Tanaka, presidente Consiglio Itabashi.

Inoltre venerdì 19 mattina il sindaco Matteo Lepore e l’assessora alle Relazioni Internazionali Anna Lisa Boni riceveranno Sakamoto e la delegazione a Palazzo d’Accursio.

La delegazione sabato 20 alle 17 farà poi visita alla mostra Fiabe di Itabashi – Itabashi nella storia attraverso l’illustrazione, allestita in Salaborsa Lab (vicolo Bolognetti 2) fino al 31 gennaio 2026. La mostra è promossa dal Comune di Bologna e dal Comune di Itabashi con l’Itabashi Art Museum e presenta le illustrazioni originali di due artiste giapponesi: Aizawa Fumi e umeco, entrambe premiate alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. La mostra restituisce la poesia delle fiabe giapponesi e il fascino universale del racconto illustrato: un linguaggio che continua a unire generazioni e culture diverse, costruendo ponti di amicizia, scambio e creatività tra Bologna e Itabashi.

(18 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





