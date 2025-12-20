Polizia di Stato: vasta operazione contro la criminalità diffusa

Nell’ambito della vasta operazione attuata su tutto il territorio nazionale e finalizzata al contrasto dei reati di criminalità diffusa, dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, la Polizia di Stato di Bologna ha effettuato numerosi servizi di controllo ad alto impatto in tutto il territorio della Provincia, con l’impiego di personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con il supporto di equipaggi dell’UPGSP, dei Commissariati cittadini e con le unità cinofile.

A seguito della attività di controllo, nel periodo che va dal 5 dicembre al 16 dicembre sono stati identificati oltre 250 soggetti, di cui circa 60 cittadini stranieri. Sono stati, inoltre, tratti in arresto 15 soggetti, tutti di nazionalità straniera, e 11 denunciati. Infine sono state elevate 6 sanzioni amministrative ex art 75 D.P.R. 309/90.

Altrettanto rilevante il bilancio relativo ai sequestri effettuati, pari a circa 327 grammi di cocaina, quasi 20 kg di cannabinoidi e 31 grammi circa di eroina, oltre a 11.667 euro in denaro contante.

Sono stati, inoltre, svolti mirati e specifici controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge nr. 48/2025, convertito in legge nr 80/2025, inerente alla vendita di prodotti a base di canapa nei c.d. cannabis shop, con particolare riferimento al divieto di commercio delle infiorescenze della canapa. In tale contesto sono stati controllati 6 esercizi pubblici, di cui uno a San Giovanni in Persiceto, sequestrati circa 6 kg di cannabinoidi e denunciati 5 soggetti italiani, che sono stati trovati nella disponibilità di prodotti vietati dal disposto normativo.

In particolare, nell’ambito di un servizio effettuato il 5 dicembre 2025 la Squadra Mobile ha sottoposto a controllo un Cannabis shop in zona Murri, dove ha sequestrato a carico di un soggetto italiano classe 1986 circa 280 grammi di canapa. Il 9 dicembre, in un altro shop del centro cittadino un soggetto italiano classe 1992 veniva trovato in possesso di oltre 3 chili di cannabis pronta per la vendita e veniva denunciato dal personale della Squadra Mobile. In ultimo, gli agenti sottoponevano a controllo un soggetto italiano classe 1984 che veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di cannabis, nell’ambito di un controllo presso un esercizio commerciale sito nel centro storico effettuato il 15 dicembre 2025.

L’attività della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale si è rivolta anche al fenomeno della “malamovida”: nell’ambito dei controlli la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha adottato due distinti provvedimenti di sospensione delle attività ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) nei confronti di due circoli privati del centro cittadino. In entrambi i casi gli accertamenti condotti scaturivano da interventi di polizia per episodi violenti verificatisi nel corso del tempo, tra cui risse e aggressioni.

I provvedimenti disposti dal Questore, di sospensione delle attività soggette ad autorizzazione di polizia per 15 giorni, sono stati eseguiti nei giorni scorsi.

Informa una nota stampa della Polizia di Stato.

(20 dicembre 2025)

