Pubblicità
11.6 C
Rimini
13.4 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

2 giorni ago
HomeBolognaLa Polizia di Stato sventa l’ennesima truffa ad anziani. Truffatore si finge...

La Polizia di Stato sventa l’ennesima truffa ad anziani. Truffatore si finge un Maresciallo dei Carabinieri

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
133
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Bologna: rubato bagaglio di una cittadina australiana, la Polizia di Stato lo recupera grazie al GPS
Articolo successivo
Sport. Giro d’Italia e Giro Women 2026, dal mare all’Appennino l’Emilia-Romagna ancora una volta protagonista: sei province coinvolte in una delle gare ciclistiche più prestigiose al mondo

La Polizia di Stato di Bologna, nel giro di una settimana sventa un’altra truffa a danno di anziani. Dopo aver tratto in arresto il 21 novembre, un soggetto per truffa ai danni di una copia di anziani, lo scorso 28 novembre, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 1961 per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti.

Nello specifico, una donna italiana del 1954, riferiva alla Sala Operativa di aver ricevuto una chiamata da parte di un uomo che si qualificava come un carabiniere, il quale la avvertiva che suo figlio si trovava presso la caserma dei Carabinieri poiché ignoti avevano commesso una rapina con la sua auto.

Il truffatore chiedeva alla anziana, denaro contante e beni di valore, per far sì che il figlio non subisse conseguenze penali. Sul sottofondo della chiamata la donna sentiva delle grida “mamma mamma” che non assomigliavano affatto alla voce del figlio. Inoltre si accorgeva che la tipologia di auto che veniva riferita dall’interlocutore non corrispondeva a quella del figlio; pertanto contattava immediatamente la Polizia di Stato e veniva raggiunga dagli Agenti della IV sezione della Squadra Mobile.

La donna d’accordo con gli Agenti riferiva per telefono al truffatore di aver rinvenuto diverse catene d’oro ed orologi di valore. Poco dopo, tramite un taxi, un soggetto giungeva presso l’abitazione della signora, e riceveva dalla stessa un sacchetto con all’interno i beni richiesti. A quel punto l’uomo è stato bloccato e perquisito dagli operatori, i quali rinvenivano 160 euro e una ricevuta attestante la venduta di un anello in oro dal valore di 250 euro ad un compro oro.

L’uomo, italiano del 1961, risultato gravato da numerosi pregiudizi per i reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto per il reato di truffa.

 

 

 

(1 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Bologna: rubato bagaglio di una cittadina australiana, la Polizia di Stato lo recupera grazie al GPS
Articolo successivo
Sport. Giro d’Italia e Giro Women 2026, dal mare all’Appennino l’Emilia-Romagna ancora una volta protagonista: sei province coinvolte in una delle gare ciclistiche più prestigiose al mondo
Bologna
nubi sparse
10 ° C
10.9 °
9.9 °
87 %
2.1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
9 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Sport. Giro d’Italia e Giro Women 2026, dal mare all’Appennino l’Emilia-Romagna...