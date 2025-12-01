Pubblicità
Bologna: rubato bagaglio di una cittadina australiana, la Polizia di Stato lo recupera grazie al GPS

La Polizia di Stato con un intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria di Bologna, lo scorso 27 novembre è riuscita a rintracciare nei pressi della Stazione Centrale un bagaglio sottratto a una coppia australiana a bordo di un Frecciarossa diretto a Roma Termini.

Durante il viaggio sul convoglio, all’altezza dello scalo di Bologna Centrale, i coniugi si sono accorti del furto, da successiva testimonianza perpetrato da un uomo vestito con abiti neri; pertanto si sono immediatamente diretti agli uffici della Polfer per segnalare quanto accaduto, trovando negli Agenti un valido supporto. Grazie alla presenza di un dispositivo geolocalizzatore all’interno della valigia, infatti, i poliziotti hanno potuto circoscrivere la zona di ricerca nei dintorni di Viale Angelo Masini e passarla prontamente al setaccio.

Dopo un’attenta ricerca, il bagaglio è stato rinvenuto abbandonato tra due autovetture parcheggiate in via Jacopo Barozzi e in seguito riconsegnato alla proprietaria, che ha constatato la sottrazione di alcuni effetti personali prima di poter riprendere il proprio viaggio verso la destinazione originaria.

La Polizia Ferroviaria conferma il proprio impegno quotidiano a sostegno dei viaggiatori, per garantirne sicurezza e incolumità.

 

 

 

(1 dicembre 2025)

