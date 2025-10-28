Occupazione di via Don Minzoni, ultime dalla Questura

La Questura di Bologna rende noto che, in riferimento al permanere dell’occupazione dello stabile, di proprietà pubblica, in via Don Minzoni, ove si registra la presenza di alcune decine di persone, tra le quali anche numerosi bambini, è stata consegnata alla Procura della Repubblica un’ulteriore informativa di reato.

Con l’informativa sono state poste alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria varie ipotesi di reato a carico dei promotori, dei partecipanti e di quanti, tra gli occupanti, rivestono responsabilità.

Lo stabile, sito in via Don Minzoni 12 è di proprietà della ASP Città di Bologna (ente pubblico per i servizi sociali); è stato occupato il 24 ottobre 2025 da circa 142 persone, tra cui 72 minorenni in un’azione promossa dal collettivo Plat – Piattaforma di Lotta per l’Abitare e per i Territori e da nuclei famigliari sfrattati o in procinto di esserlo, in risposta a casi recenti di sfratti eseguiti in città, in particolare in via Michelino.

Lo stabile è da anni inutilizzato ed era stato in precedenza destinato a diventare uno studentato, secondo l’ASP era in attesa di lavori di riqualificazione. Gli attuali occupanti dichiarano che rimarranno nella struttura fino a quando non sarà trovata una “soluzione abitativa dignitosa” per tutti i nuclei coinvolti. La questione è complessa socialmente e non priva di ulteriori complicazioni presenti e future: la proprietà pubblica dello stabile e il tema dell’emergenza abitativa si intrecciano con le questioni della legalità dell’occupazione e della tutela del diritto alla casa in una situazione di crescente tensione tra l’emergenza abitativa e le proprietà pubbliche immobiliari inutilizzate mentre sempre più numerose famiglie in difficoltà non riescono a trovare casa sfrattate o rifiutate a favore di progetti di affitti brevi ad ingrassare i soliti noti in un frangente in cui il Comune di Bologna non si distingue per rapidità d’intervento.

(28 ottobre 2025)

