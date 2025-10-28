Pubblicità
18.9 C
Rimini
21.3 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

30 minuti ago
HomeEmilia RomagnaPensioni di novembre in pagamento in Emilia-Romagna dal 3 novembre

Pensioni di novembre in pagamento in Emilia-Romagna dal 3 novembre

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
64
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Occupazione di via Don Minzoni, ultime dalla Questura

Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali dell’Emilia – Romagna le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.

Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai ATM Postamat della regione, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322. Lo comunica una nota stampa di Poste Italiane.

 

 

(28 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Occupazione di via Don Minzoni, ultime dalla Questura
Bologna
cielo sereno
16.3 ° C
16.8 °
15.5 °
59 %
2.1kmh
0 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
14 °
Ven
15 °
Sab
19 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Occupazione di via Don Minzoni, ultime dalla Questura