Il sindaco Lepore ha incontrato il Presidente del Senato della Romania e il Sindaco di Bucarest

Il sindaco Lepore ha incontrato il Presidente del Senato della Romania e il Sindaco di Bucarest

Il sindaco Matteo Lepore, in visita ufficiale a Bucarest in occasione della partita di Uefa Europa League FCSB – Bologna FC 1909, ha incontrato nella giornata di ieri il Presidente del Senato della Romania, Mircea Abrudean presso il Palazzo del Parlamento e il Sindaco Generale del Municipio di Bucarest, Stelian Bujduveanu.

Gli incontri istituzionali – promossi dalla Console Generale di Romania a Bologna Laura Nasta – sono stati l’occasione per conoscere le rispettive amministrazioni e approfondire possibili futuri momenti di scambio e collaborazione.

“Ringrazio il governo della Romania per questo invito tramite la console generale Laura Nasta – afferma il sindaco Lepore -. L’Italia e Bologna sono luoghi significativi per loro perché qui risiedono molti cittadini rumeni, nella nostra città oltre 10 mila persone. E in Romania hanno la propria sede moltissime imprese bolognesi. Conoscere direttamente i rappresentanti delle istituzioni rumene nel loro paese è stato dunque importante, così come importante è costruire rapporti sempre più cordiali con la comunità rumena bolognese, che è di gran lunga la nazionalità residente più grande presente nella nostra città”.

 

 

 

(24 ottobre 2025)

