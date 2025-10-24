Pubblicità
QuBo7, domani l'inaugurazione della sede del Coordinamento Carcere Navile

QuBo7, domani l’inaugurazione della sede del Coordinamento Carcere Navile

Sabato 25 ottobre alle 15.30, la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni inaugurerà QuBo7, la nuova sede in via Ferrarese 201, del Coordinamento Carcere Navile.

L’obiettivo del Coordinamento Carcere Navile, che ora si concretizza in un luogo fisico, è rendere il carcere il settimo Quartiere di Bologna, per creare relazioni tra il dentro e fuori, consolidare una rete di sostegno e opportunità per le persone detenute, il loro futuro e la coesione sociale per tutta la comunità.

 

 

(24 ottobre 2025)

BOLOGNA

