Il bilancio di un controllo della Polizia di Stato presso un’azienda a San Giovanni in Persiceto: quattro cittadini irregolari di cui uno destinatario di decreto di espulsione 

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
(repertorio)

Lo scorso 21 ottobre 2025, la Polizia di Stato, nello specifico personale del Commissariato San Giovanni in Persiceto, ha effettuato un servizio mirato al controllo e contrasto dell’Immigrazione clandestina, nella fattispecie controllando un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli presente nel territorio persicetano.

Durante il servizio, svolto unitamente al personale della Polizia Locale del suddetto Comune, sono stati controllati nove cittadini cinesi, quattro dei quali privi di titolo di soggiorno ma nonostante ciò intenti a svolgere attività lavorativa all’interno dell’azienda. Inoltre, uno dei quattro risultava avere in atto un provvedimento di espulsione emesso nel 2018: gli veniva quindi notificato un Ordine del Questore a lasciare il territorio italiano.

Il titolare dell’azienda ed il responsabile operativo venivano deferiti alla competente A.G. per il reato di cui all’Art. 22 comma 12 del T.U.I. per impiego di manodopera irregolare sul territorio dello Stato. Veniva contemporaneamente fatto intervenire personale dell’Ispettorato del Lavoro che, rilevando numerose irregolarità, procedeva a sospendere l’attività produttiva dell’azienda con contestuale chiusura temporanea, riservandosi di far intervenire personale dell’U.S.L. per le verifiche di competenza su eventuale inquinamento ambientale.

 

 

(23 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



