Arrestato dalla Polizia di Stato un giovane marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Bologna, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 23 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile durante un servizio di osservazione in via della Beverara e nel giardino “Rita Levi Montalcini”, aree segnalate per la presenza di soggetti dediti allo spaccio, hanno notato un giovane soggetto marocchino cedere una dose di cocaina a un acquirente.

Gli operatori, sono prontamente intervenuti bloccandolo. Dai controlli lo stesso è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, suddivisi in dosi pronte per la vendita, e 205 euro in contanti. Il soggetto, gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e sottoposto a rito direttissimo per la mattinata odierna.

(22 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





