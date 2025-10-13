Travolge in monopattino un poliziotto

di Redazione BO

La Polizia di Stato di Bologna, domenica 11 ottobre 2025, ha tratto in arresto un cittadino tunisino del 2002, ricercato per aver commesso i reati di fuga e omissione di soccorso con lesioni personali stradali in data 29 settembre 2025 quando, in via del Pratello a Bologna, ha travolto a bordo di un monopattino un poliziotto che si trovava all’esterno del Commissariato di P.S. “Due Torri San Francesco” per poi darsi alla fuga.

In particolare, nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, un Agente di Polizia del suddetto Commissariato, transitava libero dal servizio nella cittadina Piazza dei Martiri, dove notava un uomo seduto ai tavolini esterni di un bar; quest’ultimo veniva riconosciuto come colui che, in data 29 settembre, è stato visto, e anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, investire a bordo di un monopattino un poliziotto e poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. In seguito all’incidente, il dipendente ha avuto 30 giorni di prognosi per sospetta lesione del legamento crociato.

Da quel giorno il personale del Commissariato ha effettuato una tempestiva ed efficace attività di indagine che ha permesso di risalire all’identità del responsabile, ricercato dunque fino a domenica scorsa.

Quel pomeriggio, l’Agente libero dal servizio, dopo averlo notato, immediatamente notiziava una volante del Commissariato che giungeva sul posto in pochi minuti e procedeva a fermare l’uomo.

Quest’ultimo veniva trovato in possesso di 12 involucri di cocaina per un totale di 8 grammi e di 2 grammi di hashish, oltre che 970 euro in contanti. All’interno del marsupio dell’uomo veniva ritrovata anche una chiave che riconduceva ad una affittacamere sito in via Lemonia a Bologna.

I poliziotti procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare e all’interno dell’appartamento rinvenivano altri 3 involucri di cocaina per un totale di altri 4 grammi, 800 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e 4 telefoni cellulari.

Il tunisino veniva condotto in Questura e, a seguito di accertamenti, risultava avere a suo carico numerosi precedenti penali tra cui un arresto per spaccio a marzo 2024, e altri precedenti per furto aggravato, rapina aggravata, violenza sessuale, resistenza pubblico ufficiale e ingresso illegale sul territorio nazionale.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per i fatti avvenuti il 29 settembre in via del Pratello.

(13 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





