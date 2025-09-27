Pubblicità
17.3 C
Rimini
21.7 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

1 ora ago
HomeBologna SpettacoliAl Teatro Dehon "Le Nostre Prigioni"

Al Teatro Dehon “Le Nostre Prigioni”

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
80
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Pari opportunità. Corpo delle donne, educazione sessuale e affettiva, conciliazione vita e lavoro, tra vittorie, stereotipi e tabù

Le nostre Prigioni – Storie di Pena e di Speranza” è il titolo del recital che andrà in scena in prima nazionale il 2 ottobre prossimo al Teatro Dehon di Bologna alle ore 20.45. Il testo, scritto dal magistrato Dino Petralia, già direttore delle carceri italiane (Dap), è stato prodotto da CFA-Colli Formazione Attori di Bologna e dall’Ordine Avvocati di Padova e Camera Penale di Padova, città nella quale è già andato in scena con enorme successo in anteprima nazionale lo scorso 25 settembre, con il Patrocinio della Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino e con il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lo spettacolo, nella sua replica bolognese, è sostenuto dall’Ordine Avvocati di Bologna, dalla Camera Penale di Bologna, dal Comune di Bologna.  Ed è patrocinato dalla Fondazione Itaca Onlus.

Cinque storie di pena e sofferenza di donne e di uomini, ambientate tutte in contesti penitenziari italiani nei quali la normalità esistenziale è l’eccezione e lo scorrere del tempo spesso milita da acceleratore di disagio e malessere. In scena come interprete e regista Emanuele Montagna, già da tempo portatore di tematiche “legal” in teatro, Martina Valentini Marinaz ed Asia Galeotti.

Storie di detenuti, ma non solo; poliziotte e poliziotti, gravati da un impegno non solo materiale ma psicologico; famiglie intere che vivono in situazioni sempre al limite. Il recital, seguendo una linea molto cara a Montagna, segue spesso la linea poetica del melologo, sul contrappunto di vari generi musicali contemporanei. L’altra caratteristica di questo spettacolo è la molteplicità di alcuni dialetti italiani dal nord al sud, a voler documentare che il fenomeno dei suicidi e del sovrappopolamento (dall’inizio del 2025 se ne contano quasi Settanta) è praticamente diffuso sull’intero territorio nazionale. L’autore del testo Dino Petralia sarà presente al Teatro Dehon.

Lo spettacolo terminerà quest’anno il 7 novembre a Trapani per poi continuare in varie città italiane nel corso del 2026.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.


Giovedì 2 Ottobre 2025
ore 20.45
LE NOSTRE PRIGIONI
Storie di Pena e Speranza
di Dino Petralia
Recital di Emanuele Montagna
con la partecipazione di Asia Galeotti e Martina Valentini Marinaz
CFA-Colli Formazione Attori

 

(27 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Pari opportunità. Corpo delle donne, educazione sessuale e affettiva, conciliazione vita e lavoro, tra vittorie, stereotipi e tabù
Bologna
nubi sparse
15.1 ° C
15.9 °
14.5 °
91 %
2.6kmh
40 %
Sab
15 °
Dom
21 °
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
15 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Pari opportunità. Corpo delle donne, educazione sessuale e affettiva, conciliazione vita...