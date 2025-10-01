Bologna. Rapine e scippi in centro. Reati in aumento ma forte azione di contrasto da parte della Polizia di Stato

di Redazione Cronaca

La Polizia di Stato di Bologna, nello specifico il personale della Squadra Mobile, sta eseguendo 8 misure cautelari, di cui 5 custodie cautelari in carcere e 3 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal GIP presso il Tribunale di Bologna, a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati, complessivamente, di cinque rapine ed un furto con strappo consumati in Bologna nel periodo di giugno-luglio 2025.

I reati venivano consumati generalmente da più persone, in danno di passanti che venivano avvicinati con varie scuse e a cui poi venivano sottratte catenine e collane in oro. Una delle vittime è stata attinta anche con spray al peperoncino mentre un’altra è stata colpita con una violenta gomitata.

Allo stato attuale, sono stati rintracciati cinque destinatari di misura, di cui quattro uomini di nazionalità marocchina ed una donna italiana, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri quattro destinatari di provvedimento cautelare, questi ultimi tutti cittadini marocchini.

Da aprile 2025 ad oggi, la Squadra Mobile di Bologna ha messo in atto una forte azione di contrasto al fenomeno delle rapine e dei furti con strappo di catenine consumati in questo centro cittadino: complessivamente ha arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria 5 soggetti e ha dato esecuzione ad 11 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti tutti gravemente indiziati di tali reati. Ulteriori indagini sono in corso.

1 ottobre 2025

