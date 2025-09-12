Dal 16 al 18 settembre Bologna ospita un gruppo di famiglie con ragazzi e bambini disabili di Kharkiv, Ucraina

Dal 16 al 18 settembre Bologna ospiterà un gruppo di famiglie con ragazzi e bambini disabili provenienti da Kharkiv, città dell’Ucraina gemellata con la nostra dal 1966.

Il viaggio in Italia, che si svolge dal 7 al 19 settembre ed è organizzato dalla ONG Emmaus che ha sede a Kharkiv, ha lo scopo di offrire ai ragazzi un periodo di vacanza lontano dagli orrori della guerra e di far conoscere a famiglie ed educatori alcune esperienze di accoglienza alla disabilità del nostro territorio.

Martedì 16 alle ore 20, presso il Parco Tanara (vicino al Centro Commerciale Vialarga), nell’ambito della 47esima Festa dei Bambini, le famiglie verranno accolte con una cena di beneficenza a cui parteciperà anche il sindaco Matteo Lepore.

La partecipazione alla cena richiede l’iscrizione obbligatoria al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs_SX06yzteGABy5cyzAaDhVl8gCqLHMYJnHfYKmMHKRXukw/viewform e prevede un contributo di 30 euro a persona a sostegno del progetto “Un viaggio in Italia per le famiglie di Kharkiv”.

Al termine della cena seguirà un momento conviviale di canti e festa, aperto a tutta la cittadinanza.

La mattina di giovedì 18 sarà invece dedicata a una visita guidata della nostra città e di Palazzo D’Accursio, che si concluderà con un incontro con la stampa (seguiranno dettagli). Il soggiorno a Bologna si concluderà con un pranzo offerto agli ospiti ucraini dai Consiglieri Comunali presso il Conad di Via Indipendenza.

(12 settembre 2025)

