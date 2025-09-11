Torna a Ferrara il festival Internazionale

È online il programma di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato da Internazionale, il settimanale che da più di 30 anni porta in Italia il meglio della stampa straniera, e dal Comune di Ferrara. Torna dal 3 al 5 ottobre, con più di 180 ospiti provenienti da 25 Paesi, da Haiti al Brasile, da Gaza all’Iran, dalla Cina all’Ucraina, che si incontreranno nella provincia emiliana per la XIX edizione del festival: giornalisti, reporter, scrittrici, fotografe e analiste si confronteranno sui grandi temi del presente. Moltissime le giornaliste, scrittrici e intellettuali presenti: Caroline Darian, Leila Guerriero, Francesca Albanese, Dominique Eddé, Amira Hass, Cecilia Sala, Francesca Mannocchi, Daria Bignardi e moltissimi gli eventi legati ai temi del femminismo.

Simbolo dell’edizione 2025 sarà ancora una volta il piccolo mondo disegnato da Anna Keen, da sempre protagonista del logo di Internazionale a Ferrara, che quest’anno tiene in mano una margherita bianca. Tra guerre, disastri climatici e violazioni dei diritti umani, anche quando sembra che non ci sia più spazio per l’ottimismo le persone si uniscono, le comunità resistono e nascono movimenti capaci di raccogliere il cambiamento. Il filo conduttore di questa edizione sono i semi di speranza e di resistenza da piantare e far crescere oggi perché il mondo di domani possa essere più inclusivo, più equo, più sostenibile.

Novità di questa edizione di Internazionale a Ferrara: il programma “Fuoriclasse”, sponsorizzato da Fastweb e Vodafone, che si rivolge a un target nuovo. Per la prima volta ci saranno eventi dedicati a lettori e lettrici non più bambini e non ancora adulti, ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si parlerà di relazioni, intelligenze artificiali, ambiente e attualità. Tra gli incontri L’intervista perfetta. Consigli per trasformare una chiacchierata in un articolo, con Giovanni Ansaldo, L’intelligenza che non ti aspetti, con Alberto Puliafito, Piccole rivoluzioni crescono. Storie di resistenza di donne e ragazze che vogliono cambiare i loro paesi, ma parlano a tutto il mondo con Francesca Gnetti.

Haiti e l’America Latina. Un inferno a cielo aperto quello di Haiti, ostaggio di bande criminali: dilaga la violenza tra omicidi, droga e abusi, cresce la fame, chiudono le scuole e la situazione sanitaria è ormai allo stremo. Eppure, centinaia di migranti haitiani negli Stati Uniti dovranno rimpatriare, secondo la decisione dell’amministrazione Trump. Ne parleranno al Festival Jetry Dumont, giornalista haitiano, fondatore del giornale indipendente Ayibo Post, e suor Paésie Philippe, dal 1999 missionaria francese ad Haiti, dove ha fondato la comunità religiosa Kizito family, che si dedica all’assistenza e all’educazione dei bambini poveri, nel quartiere di Cité-Soleil, la più grande baraccopoli di Port-au-Prince – costruendo e gestendo 7 case accoglienza e 8 scuole (4 ottobre, ore 14.00). Da Haiti al Brasile, con Maria Aparecida Ribeiro de Sousa, militante e attivista brasiliana dei Quilombola, comunità emarginata e vulnerabile del Brasile, esclusa per barriere linguistiche, disparità socioeconomiche, mancanza di rappresentanza e costretta ad affrontare la questione della mancanza di proprietà legale delle terre (4 ottobre, ore 17.30). Dall’Argentina arriva a Ferrara Leila Guerriero, autrice del libro La chiamata (Sur 2025), in cui la giornalista racconta la dittatura militare e la lotta armata in Argentina, attraverso la storia di Silvia Labayru, militante di Monteneros, che nel 1976, durante la dittatura di Videla, a soli vent’anni fu rapita, torturata, ridotta in schiavitù, desaparecida. Rimessa in libertà due anni dopo, subì il ripudio dei suoi compatrioti, marchiata dal sospetto di una sua possibile collaborazione con la dittatura (3 ottobre, 14.30). Con Leila Guerriero dialoga Carlo Greppi, storico e autore del libro Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida (Laterza 2025). Ancora una donna, ancora dall’America Latina: torna in Italia con il nuovo libro Terrestre, una storia di viaggi, amicizie e sorellanza, che uscirà a ottobre 2025 per Sur, Cristina Rivera Garza, scrittrice messicana e Premio Pulitzer per il libro L’invincibile estate di Liliana (Sur 2023) per parlare di come raccontare un femminicidio restituendo dignità e complessità a chi non ha più voce (5 ottobre, ore 14.30).

Gaza e il Medio Oriente. Non poteva che essere al centro del programma del festival il Medio Oriente e, in particolare, il genocidio di Gaza e lo scenario geopolitico dell’area.

Sulla realtà in Palestina, Libano, Siria e Israele e su cosa succede quando l’assenza di un vero dibattito critico nella società si accompagna al culto della lotta armata e del militarismo, il dialogo tra due autrici unite dalle idee ma separate dalla geografia: Dominique Eddé, scrittrice e traduttrice libanese di lingua francese, e Amira Hass, la giornalista israeliana che vive a Ramallah, in Cisgiordania, e scrive per il quotidiano Haaretz (4 ottobre, ore 16.30).

Ospite di Internazionale a Ferrara lo scrittore palestinese Atef Abu Saif, nato nel campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza, ed ex Ministro della Cultura dell’Autorità nazionale palestinese. Il 7 ottobre 2023 Atel Abu Saif, che da anni vive con la sua famiglia in Cisgiordania, si è trovato fatalmente in un viaggio di lavoro a Gaza e lì è rimasto intrappolato per tre lunghi mesi, i più infernali della sua vita. Ha raccolto la sua drammatica e potente testimonianza nel libro Diario di un genocidio – 60 giorni sotto le bombe a Gaza (Fuoriscena 2024) ed il 19 settembre sarà in libreria Vita attesa, edito da Polidoro, un romanzo intenso che racconta cosa significhi vivere a Gaza. Oltre a raccontare cosa ha vissuto in quei giorni, Ate Abu Saif rifletterà sul presente della Palestina e sul suo possibile futuro (3 ottobre, ore 15). Delle contraddizioni interne a Israele, della sua storia e della sua identità, invece, parlerà Meron Rapoport, giornalista di Tel Aviv, editorialista di +972 Magazine, organo di informazione indipendente israelo-palestinese, direttore di Local Call (“Sikha Mekomit”) e leader del movimento “Two states one homeland”, per la creazione di due stati indipendenti con confini aperti, libertà di movimento e istituzioni comuni. Con lui dialogherà la storica Anna Foa, autrice del libro Il suicidio di Israele (Laterza 2024) con cui ha di recente vinto il Premio Strega Saggistica (4 ottobre, ore 12.00). Ospite del festival anche Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU sul territorio palestinese occupato, voce autorevole e scomoda sullo status giuridico e sui diritti dei palestinesi, di recente colpita dalle sanzioni del Dipartimento di stato americano dopo l’ultimo Rapporto presentato in sede ONU sull’economia di guerra israeliana e il coinvolgimento delle grandi multinazionali, che denuncia gli interessi economici dietro al genocidio a Gaza e alla colonizzazione della Cisgiordania. Sanzioni per cui le Nazioni Unite hanno richiesto la revoca, perché contrarie a ogni principio di diritto internazionale. Attraverso le pagine del libro Quando il mondo dorme (Rizzoli 2025), l’autrice ci guida in un viaggio scandito dalle storie di dieci persone, tra cui lo stesso Atef Abu Saif, per comprendere la storia, il presente e il futuro della Palestina (3 ottobre, ore 21.00). Conflitto israelo-palestinese, ma anche Iran, dopo i bombardamenti israeliani e statunitensi dello scorso giugno, la cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, e la resistenza “sottile e costante” della società civile di Teheran al governo. Partirà da qui il dialogo tra Mohammad Tolouei, scrittore iraniano e autore del libro Enciclopedia dei sogni (Bompiani 2025), e Cecilia Sala, giornalista esperta di Iran, dove è stata tenuta prigioniera alla fine del 2024 (5 ottobre, ore 14.00).

Russia-Ucraina. Una guerra che non si arresta quella tra Russia e Ucraina, un conflitto che vive oggi, nel pieno delle promesse di accordi di pace di Donald Trump, momenti di altissima tensione, con grandi bombardamenti su Kiev. Approfondirà il tema della cultura ucraina e delle origini e le ragioni profonde della resistenza, il filosofo ucraino Volodymyr Yermolenko, in dialogo con la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, autrice del reportage Lirica Ucraina, con cui ha vinto il Premio Cecilia Mangini come Miglior Documentario ai David di Donatello 2025 (4 ottobre ore 11.00). Di Russia dialogheranno invece Andrei Alekseyevich Soldatov e Irina Borogan, giornalisti russi, co-fondatori del sito Agentura.Ru, che monitora le attività dei servizi segreti russi (3 ottobre alle 19.00).

Africa, i conflitti dimenticati. Dalle guerre alle porte dell’Europa alle guerre lontane, quasi dimenticate. Per raccontare la guerra in Sudan, che ha portato a una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, la proiezione del reportage da Adré, al confine tra Ciad e Sudan, in un incontro con Francesca Mannocchi, autrice del reportage, e l’operatore umanitario di Medici senza frontiere Vittorio Oppizzi (3 ottobre, ore 16.30). Ai profughi che si spostano dal Sud Sudan all’Etiopia, poi, è dedicato l’incontro organizzato in collaborazione con Oxfam con l’analista politica Irene Panozzo, l’illustratore Francesco Chiacchio, il fotografo Antonio De Matteo ed Emilia Romano di Oxfam Italia (5 ottobre, ore 11.00).

Asia, viaggio culturale nella Cina di oggi. Il viaggio di Internazionale a Ferrara 2025 continua nel continente asiatico, in Cina, con un ted talk sulle ferite e la memoria lasciate dalla rivoluzione culturale cinese nella Cina di oggi. Ne parleranno Tania Branigan (3 ottobre, ore 17.30), giornalista britannica, per anni corrispondente dalla Cina per The Guardian e in Italia in libreria a settembre con il suo libro Memoria Rossa. La Cina dopo la rivoluzione culturale (Iperborea) – in cui l’autrice ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti e anche dei colpevoli – e Giada Messetti, giornalista e sinologa e in libreria con il libro La Cina è un’aragosta (Mondadori 2025) .

Europa, 30 anni dal massacro di Srebrenica. Non solo attualità, anche la memoria di fatti che hanno segnato la vita dell’Europa. Era l’11 luglio 1995 quando le forze militari serbe invasero la cittadina della Bosnia orientale, che ospitava allora migliaia di musulmani bosniaci in quella che era stata dichiarata “area di sicurezza” sotto la tutela delle Nazioni Unite, e uccisero brutalmente 8372 uomini e ragazzi. L’intenzione era annientare tutti. Sono passati 30 anni dal genocidio di Srebenica, e a parlare del peggior crimine commesso in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale, che rimane ancora oggi una ferita aperta della nostra storia, saranno la giurista Alessandra Annoni, il regista bosniaco-italiano Ado Hasanović e Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia (4 ottobre, ore 11.30).

Italia, 25 settembre 2005, Ferrara, l’omicidio di Federico Aldrovandi. Sempre per esercitare il potere della memoria, Federico Aldrovandi ha 18 anni quando viene ucciso, all’alba, dai colpi violenti di quattro agenti della polizia. La morte del ragazzo, che tornava da una serata con gli amici, è stata uno dei casi di cronaca più discussi in Italia: indagini a rilento, depistaggi, capi d’accusa complicati e condanne molto contestate. I quattro agenti vennero infatti condannati in via definitiva a tre anni e sei mesi, ma la pena venne cancellata con l’indulto. Ne parlano, nella città dove tutto avvenne, Valentina Calderone, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, all’epoca dei fatti membro della Onlus A buon diritto che seguì il caso, Michele Dalai, scrittore e autore di Aldro. Storia di un orrore perbene (Compagnia Editoriale Aliberti 2025) e Michele Di Giorgio, ricercatore all’Università di Bari e autore di Il braccio armato del potere (Nottetempo 2024) (4 ottobre, ore 14.00).

Democrazia, libertà di informazione, empatia, guerre e nuovi autoritarismi. Tra i grandi temi affrontati durante il festival il paradossale rapporto tra guerra e letteratura, da sempre legate da una relazione insostenibile: dalla più atroce delle espressioni dell’umanità sono fiorite alcune delle più sublimi espressioni artistiche. Ne parleranno Mathias Énard, scrittore francese, vincitore del Premio Goncourt e autore di Disertare (e/o 2025) e Francesco Targhetta, scrittore e poeta (3 ottobre, ore 19.30). Al festival anche Sunaura Taylor, scrittrice e artista statunitense e Astra Taylor, regista, scrittrice e attivista canadese-americana, che approfondiranno i temi del rapporto tra disabilità e e animalismo, in un dialogo per smontare i confini tra specie e abilità e rivelare come abilismo e sfruttamento animale siano ingranaggi dello stesso sistema di oppressione, e così ripensare l’empatia, la cura e la giustizia oltre l’umano (4 ottobre, ore 19.00). Realizzato dalla Commissione europea l’incontro su come contrastare la disinformazione, difendere l’indipendenza dei mezzi d’informazione e tutelare la libertà d’espressione, con Anna Herold della Commissione europea, Katz Laszlo del podcast The Europeans, Raquel Miguel Serrano di EU disinfoLab e Marianna Spring giornalista della BBC (4 ottobre, ore 14.30). Ancora sull’informazione, in particolare sulle sfide dell’informazione di oggi, la chiacchierata tra il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro e il direttore del quotidiano francese Le Monde, tra i giornali di riferimento in Europa, Jérôme Fenoglio (4 ottobre, ore 12.00). A parlare della situazione politica negli Stati Uniti dell’era trumpiana, dove la stampa, la magistratura, la ricerca e la pubblica amministrazione sono sotto attacco e la democrazia sembra svuotarsi, arriva a Ferrara il giornalista Alexander Stille, professore alla Columbia University, dove insegna giornalismo internazionale (5 ottobre, ore 14.00).

A chiudere il festival il dialogo tra la giornalista, scrittrice, fondatrice del manifesto, ex parlamentare ed eurodeputata Luciana Castellina e Astra Taylor sui nuovi autoritarismi, l’espansione delle destre globali e sulla necessità di organizzare nuove forme di resistenza collettiva (5 ottobre, 16.30).

Femminismi. Molte le giornaliste, le scrittrici e le intellettuali ospiti di Internazionale a Ferrara, da ogni angolo del mondo che tratteranno il tema del femminismo, da diverse prospettive. Dialogheranno poi di transfemminismo Porpora Marcasciano, scrittrice, da 40 anni attivista Lgbtq+ e candidata al Premio Nobel per la Pace, e Lucy Sante, artista della New York degli anni Settanta, critica, scrittrice e amica di figure leggendarie quali Basquiat e Martin Scorsese. Nel suo libro Io sono lei, da poco uscito in Italia per NNE, con profondità e ironia Lucy Sante ci consegna il racconto della sua vita, e della transizione di genere che affronta da 67enne (4 ottobre, ore 21.00).

Victoire Tuaillon, giornalista francese, ideatrice di podcast femministi di grande successo in Francia, autrice di Fuori le palle. Privilegi e trappole della mascolinità (Add editore) e de Il cuore scoperto (Add editore), parlerà di come mettersi in discussione per costruire, nutrire e vivere relazioni libere, consapevoli ed egualitarie (5 ottobre, ore 10.30).

Dedicati ai temi del femminismo gli incontri organizzati da Ingenere.it, introdotti tutti dai monologhi di Paola Michelini, che andrà in scena anche con Introversa, uno spettacolo che riflette in modo ironico sul gender data gap e il patriarcato (3 ottobre, ore 21.30). La ricercatrice Martina Avanza, che studia le nuove destre con pratiche etnografiche e la sociologa Sabrina Marchetti parleranno delle politiche conservatrici e anti gender delle destre – e delle donne di destra – in nome di un’ambigua “difesa delle donne” (3 ottobre, ore 15.00); Barbara De Micheli, esperta di politiche di genere e Andrea Peto, professoressa di studi di genere alla Central European University si confronteranno sulle parole che rappresentano saperi, politiche e istanze che mano a mano perdono legittimità e diventano proibite (4 ottobre, ore 16.00); Infine Barbara Leda Kenny, esperta di politiche di genere e coordinatrice di ingenere.it e Anna Louie Sussman, giornalista statunitense che scrive di genere, economia, salute e riproduzione dialogheranno sui cambiamenti dei percorsi di vita delle donne nel mondo, tra studio, lavoro, relazioni, maternità e libera scelta (5 ottobre, ore 11.30). Infine donne che danno voce ad altre donne, nel racconto corale di operatrici umanitarie – dottoresse, infermiere, comunicatrici – di Medici Senza Frontiere, che porteranno la loro testimonianza di donne “sul campo”: Elda Baggio, Mariana Cortesi, e Candida Lobes, con Daria Bignardi, dialogheranno sulla condizione femminile nelle crisi umanitarie, dove la vita continua a farsi spazio nonostante tutto (4 ottobre, ore 21.30).

Parole, musica, comicità. Presenza costante di Internazionale a Ferrara anche la musica, che accompagnerà gli eventi del festival e che sarà protagonista, insieme al cinema e alla letteratura, del dialogo tra Vinicio Capossela e Alessandro Portelli, introdotti e accompagnati da Giovanni Ansaldo. Bussole per orientarsi nella ricerca delle parole per descrivere il mondo intorno a noi, sul punto di crollare (4 ottobre, ore 19.30). Ancora Giovanni Ansaldo insieme al musicista e produttore Mace guiderà un ascolto di musica psichedelica tra itinerari fisici e mentali (3 ottobre, ore 19.30).

E poi una full immersion nel mondo della comicità italiana, in un viaggio dagli anni Novanta a oggi, con Serena Dandini e Edoardo Ferrario. Da Avanzi a Pippo Kennedy Show, dalla Tv delle ragazze a Parla con me, monumenti della comicità televisiva, fino alla stand up comedy che dagli Stati Uniti riempie ormai i teatri in tutta Italia (5 ottobre, ore 11.30).

Ambiente e scienza. Ospite di Internazionale a Ferrara lo storico Sunil Amrith, autore del libro La Terra in fiamme, accolto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna come un libro così importante da modificare il modo in cui abbiamo finora raccontato la storia degli ultimi 500 anni (in libreria in Italia dal 3 ottobre, edito da Laterza). L’autore ha ripensato la storia globale dell’umanità intrecciandola alla storia dell’ambiente, e al festival parlerà dell’interconnessione tra ambiente e impero, genocidio ed ecocidio, analizzando come la ricerca del profitto e l’uso delle risorse naturali abbiano trasformato il pianeta e come l’imperialismo abbia alimentato migrazioni e danni ambientali. L’incontro è realizzato grazie al contributo del Gruppo Unipol (4 ottobre, 10.30). All’interno delle riflessioni sul cambiamento climatico si inserisce lo studio di Cush Rodriguez Moz, giornalista e geografo argentino: che impatto ha il cambiamento climatico sulla produzione del vino nel mondo? Con lui dialoga il giornalista e politologo argentino Daniel Wizemberg (3 ottobre, ore 18.30). Nel solco del discorso sul cambiamento climatico si inserisce anche Bestiario artico (in uscita a settembre per Iperborea) di Frank Westerman, giornalista olandese inviato nelle zone più calde del mondo, “dall’ostinata passione conoscitiva e dall’inesauribile curiosità” – così scriveva di lui Goffredo Fofi. Un reportage narrativo che tratta il tema degli animali al tempo del cambiamento climatico tra sopravvivenza ed estinzione (4 ottobre, ore 11.30). Tornando in Italia, il giornalista Stefano Liberti terrà il monologo “Penuria padana”: un tempo cuore agricolo d’Italia, oggi terra soffocata da piogge rare e impetuose, raccolti che si ammalano, supermercati che comprano a niente. Eppure, tra fango e silenzio, tra le crepe della terra, nascono semi di resistenza, che con ostinazione coltivano alternative (3 ottobre, ore 18.30). Organizzato con la collaborazione della cooperativa sociale Cidas, poi, l’incontro che mette in relazione povertà e urbanistica, riflettendo sulla necessità di un approccio politico nella progettazione e nell’organizzazione delle aree urbane. Con Irene Pancaldi di Cidas, dialogheranno il giornalista Francesco Erbani e Matilde Madrid, assessora al welfare del Comune di Bologna, moderati dalla giornalista Alice Facchini (5 ottobre, ore 14.00). Sul legame tra ricerca scientifica e salute, approfondiranno il tema delle terapie avanzate nella cura delle malattie neurologiche possibili, e discuteranno di quali prospettive aprano per la nostre idea di corpo, Michele Simonato, Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, Francesca Sofia, International Bureau for Epilepsy e Matthew Walker, University College di Londra. L’incontro rientra nel progetto PNRR -MAD-2022-12376434, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU (4 ottobre, ore 14.00).

Libri. Tante le scrittrici e gli scrittori ospiti di Internazionale. Dalla Francia arriva Caroline Darian (4 ottobre, ore 14.00), figlia di Gisèle Pelicot, la donna che per almeno dieci anni è stata drogata dal marito e violentata da decine di uomini. Darian presenterà per la prima volta in Italia il libro Non è la nostra vergogna, in uscita il 30 settembre per Utet, e partendo dalla tragica storia della sua famiglia racconterà la storia della tante, troppe donne vittime di violenza che spesso rimangono in silenzio per quel senso di vergogna che dovrebbe essere provato invece dagli uomini che la violenza la esercitano. Gaëlle Bélem (4 ottobre, ore 12.00) scrittrice francese nata sull’isola della Réunion, presenterà il suo secondo romanzo, Il frutto più raro (e/o 2025). Dalla Germania la giornalista Christiane Hoffmann (5 ottobre, ore 14.30), ex portavoce del Governo federale tedesco, presenta Tutto ciò che non ricordiamo (Exòrma 2025). La biologa Kathy Willis (4 ottobre, ore 18.30), docente di Biodiversità all’Università di Oxford ed ex direttrice scientifica dei Royal Botanic Gardens di Kew, presenterà La natura che cura (Aboca 2025), e poi ancora Cecilia Sala (4 ottobre, 19.30) presenterà il suo ultimo libro, I figli dell’odio (Mondadori 2025), con cui la giornalista fa attraversare ai lettori i check-point e i raid, li fa entrare nelle case delle vittime e dei carnefici, dei leader militari e dei sopravvissuti. Un racconto sul campo arricchito da interviste a figure chiave, per comporre un ritratto complesso e inedito di un Medio Oriente in trasformazione. Dalla Gran Bretagna arriva per la prima volta a Ferrara Kehinde Andrews (5 ottobre, ore 12.00), professore di black studies all’Università di Birmingham City, che terrà una lezione sul razzismo e le disuguaglianze nella nuova era dell’impero, che dà il nome al titolo del libro di Andrews nelle librerie italiane in prossimità del festival, edito da Fandango.

E dell’abolizione di tutte le forme di oppressione parlerà anche la poetessa britannica di origine pakistana Suhaiymah Manzoor-Khan (4 ottobre alle 18.00), autrice del libro Nelle maglie del terrore. Sradicare l’islamofobia (Tamu 2025).

I documentari. Tra i documentari proiettati durante il festival, Women in revolt, di Yvonne Scholten, scrittrice, giornalista e regista francese, che ripercorre 80 anni di resistenza femminile in Italia, aprendo con l’attacco fascista alla stazione libera Radio Donna a Roma nel ‘79. Con lei dialogherà la scrittrice e giornalista Giulia Siviero, del movimento transfemminista Non Una di Meno (4 ottobre, ore 17.30). Tra l’Europa e l’Afghanistan è ambientato invece Escape for a goal, il documentario di Stefano Liberti e Mario Poeta, che segue le vite parallele delle sorelle Zaynab e Maryam, due calciatrici afgane che giocano nella squadra femminile di Herat che, quando i talebani tornano al potere in Afghanistan, decidono di fuggire dal regime. Ma Maryam riesce a imbarcarsi su un volo per l’Italia, mentre Zaynab resta a terra (5 ottobre, ore 11.00). Anche Riverboom di Claude Baechtold e Paolo Woods ci porta in Afghanistan, in un road movie in cui tre giovani giornalisti partono alla scoperta del paese dopo l’intervento statunitense seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 e la caduta del regime dei taliban (4 ottobre, ore 11.00).

Si torna in Italia, più precisamente a Milano, all’interno dell’Ospedale Niguarda, per il documentario Gen_ di Gianluca Matarrese, che segue il professor Maurizio Bini (e il suo team) mentre guida le coppie nel delicato percorso alla ricerca di un figlio e persone che affrontano terapie di affermazione di genere. Uno straordinario lavoro sempre in bilico tra scienza e burocrazia. Ne discuteranno poi il dottor Maurizio Bini e la ricercatrice Donatella Della Ratta, ideatrice e co-sceneggiatrice del film (5 ottobre, ore 14.30).

Incontri all’Università. Nelle aule dell’Università di Ferrara una serie di incontri in collaborazione con il webmagazine Agenda17 Plus. I professori Elisabetta Caselli e Luca Ferraro affronteranno il tema della resistenza agli antibiotici, che causa milioni di morti e diventa sempre più pericolosa (3 ottobre, ore 16.00). I professori Alessandra Marin e Carmela Vaccaro parleranno delle cause e delle conseguenze delle alluvioni analizzando strumenti e processi di progettazione urbana e del territorio per la prevenzione e gestione dei rischi climatici, sempre più evidenti (4 ottobre, ore 14.30). La professoressa Emidia Vigoni esplorerà il ruolo del servizio sanitario nazionale italiano nel tradurre le linee guida dell’approccio One Health in azioni concrete (5 ottobre, ore 11.00).

Workshop e rassegne. Dall’intelligenza artificiale allo scardinamento degli stereotipi sulla mascolinità, dai suoni dei podcast alla letteratura palestinese: con il festival di Internazionale a Ferrara tornano anche i workshop, che si terranno presso l’Università di Ferrara durante le tre mattine del 3, 4 e 5 ottobre. Tra gli altri Scrivere per il cinema e la fotografia di Stefano Bises, sceneggiatore di film e serie come Esterno Notte, Gomorra, M. Il figlio del secolo, e Lessico famigliare, condotto dalla scrittrice, finalista al Premio Strega 2025, Nadia Terranova, un genere che attraverso la narrazione di una storia personale arriva a raccontare molte altre storie, parla del presente e diventa letteratura politica.

Presenti anche le rassegne di Internazionale: Mondovisioni – con tanti documentari su attualità, diritti umani e informazione, a cura di CineAgenzia in collaborazione con Internazionale e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 – e Mondoascolti – la rassegna di audiodocumentari a cura di Jonathan Zenti. Tra i film documentari proposti da Mondovisioni Night Is Not Eternal, in anteprima in Italia, della regista cinoamericana Nanfu Wang, un’appassionante riflessione sull’impegno politico individuale con protagonista la giovane attivista cubana María Payá, figlia di Oswaldo Payá, cinque volte candidato al Premio Nobel per la Pace, nella sua lotta per il cambiamento democratico a Cuba (3 ottobre, ore 16.30 e 4 ottobre, ore 19.00). Altra anteprima italiana per The Dialogue Police della regista svedese Susanna Edwards: tra manifestazioni, copie bruciate del Corano, proteste per il clima, dopo i violenti scontri tra polizia e manifestanti al vertice europeo di Göteborg nel 2001, un’indagine governativa concluse che la polizia svedese aveva bisogno di comprendere più a fondo i movimenti politici e venne creata la “Polizia del dialogo”, un gruppo di agenti di polizia svedesi incaricato di salvaguardare il diritto alla libertà di espressione di tutti. La loro unica arma? Il dialogo (3 ottobre, ore 14.30 e 4 ottobre, ore 21.30). Ospiti di Mondoascolti, in un momento storico in cui la fiducia nei governi e nei media vacilla, The Europeans, il podcast che da anni racconta l’Europa, presenta Who does it best: cosa possiamo imparare osservando l’Europa nel suo insieme? E in che modo le politiche pubbliche modellano la nostra vita quotidiana, spesso senza che ce ne rendiamo conto? Un’inchiesta che indaga le politiche dei diversi paesi Europei su casa, infanzia e droghe (4 ottobre, ore 17.00 e 5 ottobre, ore 13.30). Per la rassegna anche East Piano di Timur Cicely Fell, musicista elettronico di Kiev costretto a lasciare a casa i suoi strumenti per arruolarsi nell’esercito tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa. Sul campo combatte e registra, cattura suoni tra le rovine: pioggia, sirene, un pianoforte abbandonato, bombardamenti. East Piano è il suo diario sonoro dal conflitto, trasmesso su BBC Radio 3 nel 2025 (3 ottobre, ore 16.45, 4 ottobre ore 15.45 e 5 ottobre, ore 15.00). Ancora per la rassegna Mondoascolti il podcast Chiedilo alla Storia, prodotto da Intesa Sanpaolo e Chora Media, nuovo progetto dell’autore Davide Savelli, che ha affiancato Alessandro Barbero in Chiedilo a Barbero, in cui storiche e storici rispondono alle curiosità degli ascoltatori su qualsiasi periodo, argomento e personaggio (4 ottobre, ore 14.15).

Tutti gli incontri sono gratuiti, gli spazi sono privi di barriere architettoniche e raggiungibili a piedi o in bicicletta. Per tutti i dettagli e le informazioni sul festival e per scoprire il programma, consultare il sito.

Internazionale a Ferrara è promosso da Internazionale, Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale, Comune di Cento, Comune di Portomaggiore, Arci Ferrara e Associazione IF. Con Medici Senza Frontiere come charity partner, Internazionale a Ferrara è realizzato in collaborazione con la DG Connect della Commissione europea e grazie a Gruppo Unipol e Legacoop Estense, con il sostegno di Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, Università Luiss Guido Carli, Cidas cooperativa sociale, Locauto, Fastweb+Vodafone, Progetto PNRR-MAD-2022-12376434 finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU, Mapei, Coop Alleanza 3.0, Bonifiche Ferraresi – Le Stagioni d’Italia, Laboratorio Aperto di Ferrara Ex Teatro Verdi, CGIL, Librerie.coop, Assicoop Modena & Ferrara, CNA Ferrara, La Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara. Gli arredi sono forniti da Biblos Arredamenti.

11 settembre 2025

