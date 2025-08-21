Pubblicità
22.3 C
Rimini
26.7 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

2 ore ago
HomeBolognaMaltempo, crollato nella notte un bagolare di 20 metri all’interno del Parco...

Maltempo, crollato nella notte un bagolare di 20 metri all’interno del Parco 11 Settembre

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
60
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Allerta meteo. Attivo il Centro Operativo Comunale per allerta arancione
Articolo successivo
Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto con destrezza in danno di persona anziana

La notte scorsa, a causa del maltempo, si è verificato il cedimento del bagolaro (Celtis australis) n. 49279, presente all’interno del Parco 11 Settembre. L’albero è caduto danneggiando la recinzione, appoggiandosi con alcuni rami al retro dell’edificio di via Riva di Reno civico 72.

L’albero con un’altezza complessiva di 20 metri, un diametro del fusto di 59 cm ed un diametro medio della chioma di circa 11 metri, è crollato a causa di quello che tecnicamente è definito “radici strozzanti”, cioè le radici dell’albero erano avvolte al tronco e ne ostacolavano il normale sviluppo. Proprio per questa anomalia, questo esemplare era tra gli alberi soggetti a monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici del Comune di Bologna.

Solamente a seguito del crollo si è intervenuti per la corretta rimozione dell’esemplare ceduto autonomamente. Le notizie diffuse in queste ore sui social dai comitati secondo cui questo albero sarebbe stato abbattuto sono false.

 

 

(21 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Allerta meteo. Attivo il Centro Operativo Comunale per allerta arancione
Articolo successivo
Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto con destrezza in danno di persona anziana
Bologna
cielo sereno
20.6 ° C
21.5 °
20.5 °
83 %
1kmh
0 %
Gio
21 °
Ven
28 °
Sab
28 °
Dom
24 °
Lun
27 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Individuate dalla Polizia di Stato le presunte autrici di un furto...