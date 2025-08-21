Maltempo, crollato nella notte un bagolare di 20 metri all’interno del Parco 11 Settembre

La notte scorsa, a causa del maltempo, si è verificato il cedimento del bagolaro (Celtis australis) n. 49279, presente all’interno del Parco 11 Settembre. L’albero è caduto danneggiando la recinzione, appoggiandosi con alcuni rami al retro dell’edificio di via Riva di Reno civico 72.

L’albero con un’altezza complessiva di 20 metri, un diametro del fusto di 59 cm ed un diametro medio della chioma di circa 11 metri, è crollato a causa di quello che tecnicamente è definito “radici strozzanti”, cioè le radici dell’albero erano avvolte al tronco e ne ostacolavano il normale sviluppo. Proprio per questa anomalia, questo esemplare era tra gli alberi soggetti a monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici del Comune di Bologna.

Solamente a seguito del crollo si è intervenuti per la corretta rimozione dell’esemplare ceduto autonomamente. Le notizie diffuse in queste ore sui social dai comitati secondo cui questo albero sarebbe stato abbattuto sono false.

(21 agosto 2025)

