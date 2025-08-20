Allerta meteo. Attivo il Centro Operativo Comunale per allerta arancione

A seguito dell’Allerta 085/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna per la giornata di domani, giovedì 21 agosto, che riporta per il territorio di Bologna una criticità idraulica e idrogeologica con codice di colore arancione, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) fino a cessata allerta.

La Protezione Civile del Comune, in contatto con quella regionale, sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia locale hanno già iniziato il monitoraggio di fiumi, sottopassi e zone a rischio.

Al momento le precipitazioni sono previste lungo tutta la notte per poi attenuarsi nella mattinata. Ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

Non percorrere sottopassi se allagati.

Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua.

Fare attenzione agli oggetti mobili: mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere spostati dal vento o trascinati dall’acqua, come vasi sui balconi, tende da sole, o altro.

Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Invitiamo tutti a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando questo modulo.

(20 agosto 2025)

