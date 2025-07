Teatri di Vita cambia indirizzo senza spostarsi

Dal primo agosto la piazzetta davanti all’ingresso di Teatri di Vita avrà un nome: Piazzetta Sergio Secci. Sono passati 4 anni da quando abbiamo chiesto l’intitolazione al Comune di Bologna, organizzando anche un incontro a Teatri di Vita il 30 luglio 2021, durante il nostro festival estivo, per raccontare – con personalità istituzionali e accademiche e amici e amiche – chi era Sergio Secci: un ragazzo laureato da poco al Dams, già brillante studioso di teatro, la cui vita fu stroncata il 2 agosto 1980 nella strage della stazione di Bologna.

L’intitolazione che lega il suo nome a un luogo di teatro rappresenta un omaggio e un riconoscimento di particolare significato e intensità: inoltre, la tipologia di un teatro contemporaneo dentro un parco va proprio nella direzione di quel teatro contemporaneo e fuori dagli schemi tradizionali che rientrava nei suoi interessi e nei suoi studi. Finalmente l’iter è arrivato a conclusione, e il primo agosto, alle ore 12, il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Daniele Del Pozzo inaugureranno la nuova intitolazione, che sarà il nuovo indirizzo che Teatri di Vita ha fortemente voluto, per avere nel proprio recapito il nome di una giovane promessa del teatro, che è anche memoria di una pagina buia della nostra città.

Sergio Secci è nato a Terni il 31 gennaio 1956. All’Università di Bologna ha frequentato il Dams, dove si è laureato a pieni voti nel 1980 con una tesi sul gruppo americano Bread and Puppet per la quale era stato per 3 mesi negli Usa a fare ricerca sul campo.

Il 2 agosto 1980 si è trovato alla stazione di Bologna in attesa di una coincidenza per Bolzano. Fu ferito dall’esplosione e trasportato all’Ospedale Maggiore, dove morì il 7 agosto, all’età di 24 anni.

Dopo la sua morte, il padre Torquato Secci diede vita con altri familiari all’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, di cui fu il primo presidente.

(29 luglio 2025)

