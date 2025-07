A Teatri di Vita torna il Ferragosto a “Cuor leggero” con la stand-up comedy nel parco e quel geniaccio di Lorenzo Balducci

di Redazione BO

Ritorna anche quest’anno a Teatri di Vita Cuor Leggero, l’appuntamento nel cuore dell’estate con la risata: quattro giornate con la comicità tra spettacoli e stand-up comedy. Dal 12 al 14 agosto, va in scena in prima nazionale il nuovo spettacolo di Lorenzo Balducci Salvami, mostro, grottesco one man show che ci porta nella ferocia dell’essere umano attraverso i personaggi che Balducci ha reso celebri sui suoi social, e che per la prima volta approdano su una scena teatrale.

Il nuovo spettacolo diretto e interpretato da Lorenzo Balducci, scritto con Svevo Susa e prodotto da Teatri di Vita, è un viaggio comico, grottesco, spietatamente satirico e senza filtri nella mediocrità e ferocia dell’essere umano, nei nuovi mostri di questo decennio. Lo spettacolo è un irriverente one man show che esplora l’universo dei personaggi creati da Balducci, già noti sui social e per la prima volta catapultati in una dimensione teatrale: un contenitore di molteplici personaggi che si avvale anche di interazioni tra schermo e palcoscenico, grazie a video musicali, videochiamate, spot pubblicitari, performance di lipsync, stravolgendo il raggio d’azione e il punto di vista dello spettatore. Ed è anche un inno alla cultura pop in ogni suo aspetto, con omaggi all’iconicità di Victoria Beckham, alla musica di Laura Pausini, alla glacialità di Miranda Priestley de Il diavolo veste Prada e alla magia di innumerevoli personaggi dell’universo pop, dagli anni ’90 a oggi.

Sempre dal 12 al 14 agosoto, ogni giorno in seconda serata, tocca a 12 stand-up comedian contendersi l’ambìto premio de La cicala d’oro, giunto alla sua quarta edizione, di fronte al pubblico chiamato a votare: Lucia Arrigoni, Carlo Alberto Montori, Carlos Gutiérrez, Samantha Silvestri, Simone Luzi, Agata Paleari, Francesca Florio, Fausto Tinelli, Diego Piemontese, Wendy LaFortu, Lucrezia Gargano, Giona Ferrara, selezionati tra circa 80 candidature.

Il 15 agosto, festa conclusiva con il Pranzo di Ferragosto con le Cucine Popolari sotto le fronde del Parco Pierangelo Bertoli, seguita nel pomeriggio dal ripescaggio dell’ultimo comico in lizza, e in serata la finalissima della Cicala d’oro di fronte al pubblico e alla giuria di qualità, composta da operatori dello spettacolo e della comunicazione. La serata, presentata da Met Decay e Saverio Peschechera, vede la partecipazione di Manuele Laghi, vincitore della scorsa edizione del concorso.

Cuor Leggero è curato da Teatri di Vita nell’ambito di “Bologna Estate 2025”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Emil Banca.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) da martedì 12 a venerdì 15 agosto.

(31 luglio 2025)

