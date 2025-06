Bologna Estate consiglia, gli appuntamenti principali dal 13 al 19 giugno

di Redazione Bologna

Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2025, segnaliamo alcune iniziative nella settimana dal 13 al 19 giugno.

fino al 14 agosto

Reno Road Jazz

Proseguono i concerti dell’undicesima edizione della rassegna estiva interamente dedicata alla musica jazz organizzata dall’Unione Reno Galliera. Dieci i concerti in programma, tutti a ingresso gratuito.

fino al 26 luglio

Festival Strade

Diciannovesima edizione del piccolo festival itinerante di spettacoli di teatro di figura e di teatro di strada.

Tanti appuntamenti con numerose compagnie da tutta Italia per un ricco programma nelle piazze, i cortili e i giardini dei Comuni del Circondario imolese.

dal 13 giugno al 19 luglio

BOtanique 2025 – Let the music bloom

Arriva la quattordicesima edizione del Festival che riempie di musica i Giardini di Via Filippo Re. Grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale si alternano sul palco, la serata inaugurale vede il ritorno a Bologna della voce unica e inimitabile di Nada.

dal 14 al 28 giugno

Città invisibile: di guerre e di noi

Percorsi letterari alla scoperta dei luoghi segreti della Valsamoggia. Tornano i percorsi letterari, proposti in collaborazione con Libreria CartaBianca, che intrecciano la letteratura alla scoperta di luoghi nascosti (pubblici e privati) di Valsamoggia.

dal 14 giugno al 12 luglio

Tutto il mondo è un incanto | Terza edizione

Una rassegna di musiche popolari del mondo e di musica d’autore ad esse ispirata proposta dall’Associazione culturale Medinsud con la collaborazione di Coro Stelutis.

Tutti i concerti si svolgono alla Tìz, la sede del Coro Stelutis, nel parchetto esterno in mezzo al verde in Via Pallavicini, 21 a Bologna.

14 giugno, ore 21.30

Bless This Mess – una performance di Katerina Andreou

Xing presenta una performance della coreografa di origine greca Katerina Andreou. L’intervento è un nuovo Hole che si localizza a Bologna nel Nuovo Parcheggio Stazione in Via Fioravanti 4, sul terrazzo della torre-parcheggio dietro la stazione centrale, sospeso nel cityscape urbano.

Bless This Mess scaturisce da quello che l’artista definisce ‘rumore costante’, uno stato mentale e sensitivo che nasce dalla precarietà, instabilità e dubbio che informano la vita contemporanea.

Sotto la direzione della coreografa, i giovanissimi performer in scena, di diverse provenienze, trasformano la confusione in strategia creativa. Sovvertendo l’idea di un corpo armonico, Bless This Mess potenzia l’agilità e la furia dei corpi in un’energia sincopata, sostenuta da abissi clavicembalistici in loop. Emerge una zona entropica tra impazienza e gioco, che porta i segni di un desiderio incontrollabile di muoversi con gli altri. “Se non possiamo vedere cosa brucia, almeno ascoltiamo il rumore del fuoco.”

dal 15 giugno al 10 luglio

Festival La torre e la Luna – XX edizione

La rassegna di teatro a Ozzano Emilia compie vent’anni: due decenni di spettacoli tra danza, teatro, laboratori, musica, poesia e sperimentazione di nuovi linguaggi. L’edizione 2025 si apre con Le rane di Aristofane.

dal 16 al 27 giugno

Ipotesi d’Amore | rassegna queer di cinema, danza, teatro, musica, oltre i generi

Nel mese del Pride sei spettacoli, otto film e diciannove cortometraggi per esplorare le possibilità dell’amore e dell’identità. Ipotesi d’amore torna per il terzo anno a Teatri di Vita con una programmazione perlopiù di doppi appuntamenti serali, per incontrare spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche in una sola sera. A inaugurare la rassegna è Sette bambine ebree. Un’opera per Gaza, spettacolo di Andrea Adriatico e nuova produzione di Teatri di Vita su testo di Caryl Churchill, che trasferisce la riflessione sulle relazioni personali sul piano dei conflitti a partire da quello attuale in Medio Oriente.

dal 17 al 18 giugno

UniVersi

Festival del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna in Archiginnasio e Biblioteca Salaborsa. L’edizione 2025 di UniVersi è dedicata al centenario di Ossi di seppia di Eugenio Montale e agli esordi che hanno reso grande la poesia del Novecento. Durante il festival, organizzato dal Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, si terrà la premiazione del Premio internazionale di poesia Alma Mater Violani Landi.

18 giugno, ore 21.45

Il ragazzo dai pantaloni rosa

(Italia/2024) di Margherita Ferri (121′) | Arena Puccini

Incontro con la regista nell’ambito della rassegna dedicata al cinema italiano “Accadde domani”, promossa dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

19 giugno, ore 17

Crinali25 – Teatro di figura a Castel d’Aiano

Passeggiata per famiglie lungo il sentiero del Bosco delle Fate in compagnia di Saltafossum, canti da taverna, salterelli e burle e tra una nota e l’altra compariranno marionette, pupazzi e sagome illustrate. Spettacolo presso l’Aula Didattica del Bosco. Breve percorso ad anello alla scoperta del tronco chiamato la Giraffa, della roccia chiamata l’Urlo di Munch e di tante altre creature fantastiche. Nell’ambito di Crinali 2025.

