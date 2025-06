La presidente del Consiglio comunale di Bologna eletta vicepresidente della Conferenza dei Consigli comunali di Anci

La presidente del Consiglio comunale di Bologna, Maria Caterina Manca, è stata eletta vicepresidente della Conferenza dei Consigli comunali di Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

“È un riconoscimento che vivo con orgoglio e con grande senso di responsabilità, forte dell’esperienza quotidiana di Presidente del Consiglio comunale di Bologna. – sottolinea la presidente Manca – Credo fortemente che i Consigli comunali siano protagonisti attivi della cittadinanza, non solo luoghi di rappresentanza, ma spazi di ascolto e di costruzione di comunità. Perciò la Conferenza nazionale ha un compito importante: valorizzare le diversità di ogni territorio e promuovere la condivisione di buone pratiche, per rafforzare il lavoro delle nostre assemblee elettive in chiave di innovazione amministrativa e partecipazione”.

La squadra di governo della Conferenza è composta da Giulio Tantillo, Coordinatore nazionale e presidente del consiglio comunale di Palermo, dalla vice coordinatrice Vicaria, Svetlana Celli, presidente del Consiglio comunale di Roma, e dai vicepresidenti Maria Caterina Manca e Francesco Panteca, presidente del Consiglio comunale di Trieste.

