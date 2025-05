“Che Guevara tú y todos”, a Bologna fino al 30 giugno

di Redazione Cultura

Ad un mese e mezzo dall’apertura, la mostra “Che Guevara tú y todos” – in corso fino al 30 giugno al Museo Civico Archeologico di Bologna – ha già registrato un grande afflusso di pubblico, con oltre 15.000 visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La rassegna stampa conta già circa 1.000 pagine, grazie alla collaborazione di numerosi giornalisti e troupe televisive e radiofoniche che hanno visitato l’esposizione con entusiasmo e le hanno dedicato spazio sulle loro testate e sui loro programmi. Inoltre, la diffusione sui social media è da record: i canali social ufficiali della mostra hanno registrato un’importante impennata di followers, con oltre 3.000 nuovi iscritti e centinaia di commenti che testimoniano l’interesse e il coinvolgimento anche del pubblico più giovane.

Nell’ambito della mostra “Che Guevara tú y todos”, siamo lieti di annunciare una serie di eventi collaterali di grande spicco organizzati nel territorio bolognese, che si terranno sia all’interno della sede museale in via dell’Archiginnasio 2, sia presso l’Università di Bologna, tutti con la presenza speciale della figlia del Che, Aleida Guevara March.

Ad aprire il ciclo di eventi sarà l’appuntamento di venerdì 23 maggio alle ore 16.30 nell’Aula Prodi dell’Università di Bologna, dedicato a tutti gli studenti universitari e aperto alla città (ingresso libero fino a esaurimento dei posti). L’eccezionale presenza e l’intervento di Aleida Guevara March, porterà ad un dialogo diretto tra lei e Edoardo Balletta, docente di Letterature Ispano-americane, Mirco Dondi, docente di Storia Contemporanea, e gli studenti dell’Alma Mater. Aleida racconterà in prima persona la storia di suo padre, offrendo un punto di vista intimo e inedito sulla vita di Ernesto Che Guevara. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, il Master in Comunicazione Storica, il progetto WeTell – Storytelling e consapevolezza civica e il Centro Studi sulle Letterature Omeoglotte dei Paesi Extra-Europei.

Un doppio evento collaterale di notevole rilevanza è previsto per sabato 24 e domenica 25 maggio alle ore 16.00, nella sala conferenze del Museo Civico Archeologico. L’Associazione Culturale Archiviozeta proporrà una lettura archeologica di chiara e penetrante trasparenza dedicata ad Ernesto Che Guevara, a cura di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, anche questa alla presenza di Aleida Guevara March.

A partire proprio dai documenti esposti, quali diari, lettere, discorsi pubblici, poesie, facenti parte dell’archivio del Centro Studi Che Guevara de l’Avana, verrà messa in scena un’appassionante lettura a due voci della durata di un’ora che segue cronologicamente la vita del Che: dal primo epico viaggio in bicicletta attraverso l’Argentina del 1950, fino al tragico epilogo in Bolivia nel 1967. Attraverso la lettura ad alta voce di documenti inediti e frammenti emerge un ritratto nuovo del Comandante, fuori dal mito e senza retorica, che rivela i dilemmi personali di un uomo drammaticamente diviso tra l’amore per i suoi cari e la lotta per la giustizia sociale.

INFORMAZIONI UTILI SULLA MOSTRA

CHE GUEVARA tú y todos

dal 27 marzo al 30 giugno 2025

Museo Civico Archeologico – Via dell’Archiginnasio 2, Bologna

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 – 18.00

sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 – 19.00

(martedì giorno di chiusura)

www.mostracheguevara.com

(19 maggio 2025)

